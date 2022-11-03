Вернемся с Победой! Более 300 военнослужащих из Тульской области убыли в тыловые районы проведения СВО Мобилизованные успешно прошли курс занятий по тактико-специальной и огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, тактической медицине, отработке действий в составе расчетов минометной батареи и групп по ведению боя в городских условиях. Обучали бойцов инструкторы различных подразделений с боевым опытом.
7 часов назад, источник: РБКРоссийские военные уничтожили радиолокационную станцию и украинский МиГ Отброшены попытки атаки ВСУ на трех направлениях — Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском, российские военные сбили 12 украинских беспилотников и снаряды систем HIMARS.Тыц
7 часов назад, источник: РИА КрымВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. тыц
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