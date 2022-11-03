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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 543 из 543«1...541542543
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Куратор темы: 111
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:08
#8131
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[Исправлено: Эл-починно, 03.11.2022 - 02:09]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:12
#8132
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Вернемся с Победой! Более 300 военнослужащих из Тульской области убыли в тыловые районы проведения СВО Мобилизованные успешно прошли курс занятий по тактико-специальной и огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, тактической медицине, отработке действий в составе расчетов минометной батареи и групп по ведению боя в городских условиях. Обучали бойцов инструкторы различных подразделений с боевым опытом.



[Исправлено: Эл-починно, 03.11.2022 - 02:13]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:17
#8133
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бб ру
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:19
#8134
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[Исправлено: Эл-починно, 03.11.2022 - 02:21]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:25
#8135
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:40
#8136
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7 часов назад, источник: РБКРоссийские военные уничтожили радиолокационную станцию и украинский МиГ Отброшены попытки атаки ВСУ на трех направлениях — Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском, российские военные сбили 12 украинских беспилотников и снаряды систем HIMARS.Тыц
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:42
#8137
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7 часов назад, источник: © РИА НовостиПри обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при украинском обстреле села Гуево в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.тыц
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:43
#8138
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1 час назад, источник: © РИА НовостиВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить Россию в агрессии против мирных жителей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
тыц
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:44
#8139
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7 часов назад, источник: РИА КрымВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
тыц
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 02:46
#8140
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4 часа назад, источник: © РИА НовостиУкраинские военные обстреляли Сватово из HIMARS ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Спецоперация на Украине
тыц
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