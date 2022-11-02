Отправлено: - 00:14

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То есть твая не панимать рюский?

Эл-починно: Твой же пост пишет - // И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — пишет Медведев//

Эл-починно: В оригинале - //Но такой расклад является прямым поводом для применения пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?» — пишет Медведев.Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/11/01/medvedev-tolko-pobeda-rossii-na-ukraine-budet-garantiey-ot-tretey-mirovoy// В оригинале - //Но такой расклад является прямым поводом для применения пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?» — пишет Медведев.Подробнее:

Цитата:Не,я понимать русский, твоя не понимать!Ещё раз, за исключением предисловия и длинны текста, уже видно несоответствие, но видимо не всем.Ну я хотя бы кратко, как и было повторю.Цитата:Цитата: