Что нечего вырывать под контексты из контекста, да ещё от топора какого-то, цитируешь Медведева, так цитируй его из его профиля или других оф. источников и нечего вырывать фразы и перефразировать их, да ещё неизвестно от кого. Топор мне не авторитет.
Цитата:
111: У вас там Шольц вас не учит русскому?
Тебя Токаев казахскому видно плохо учит. Совсем ничего не понимать? Да?
“Вы войдете в историю, не как политики, а как преступники и серийные убийцы” - постпред Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков - «Я хотел бы обратиться к тем, что разрабатывает и реализует эти санкции. Вы лишаете людей основного права – права на жизнь, но после этого имеете наглость поучать нас, как нам соблюдать права человека в Вашем, естественно, понимании. Рано или поздно, Вы будете просто сметены либо собственными народами, либо миллионами тех, кто придет к Вам из стран, которые Вы сегодня разрушаете. И придут эти люди к Вам не за мифическими правами человека, в Вашем понимании, а за куском хлеба, чтобы накормить свои семьи, своих детей. А Вы, я думаю, войдете в историю, не как политики, а как преступники и серийные убийцы».
Эл-починно: Что нечего вырывать под контексты из контекста,
То есть твая не панимать рюский? Понятно.. То есть показать несоответствие текстов и доказать ты не в состоянии, потому что там все одинаково и ты в очередной раз покащал абсолютное не знание русской культуры, как и языка и менталитета.. Вас там же учат ненавидеть Россию, может дело в этом.. Ну а Топор, русский паблик..
Не,я понимать русский, твоя не понимать! Ещё раз, за исключением предисловия и длинны текста, уже видно несоответствие, но видимо не всем. Ну я хотя бы кратко, как и было повторю. Цитата:
Эл-починно: Твой же пост пишет - // И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — пишет Медведев//
Цитата:
Эл-починно: В оригинале - //Но такой расклад является прямым поводом для применения пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?» — пишет Медведев.Подробнее:
Вижу что ты скопирастил у меня, одно и тоже, и не понимаешь зачем.. Вам, жителям страны Нато этого не понять.. Провокации одним словом, народов друг на друга.. Чтоб перестреляли.. Но мы то казахи много умнее вас. На вас троллей не ведемся как россияне..
Господи, да знаю что ваша Родина Германия, как и вы все там, все Узкие.. Вам не хватает нашего менталитета, чтоб понять нас.. Вот и троллите, травите нас на россиян, россиян на украинцев и обратно, чтоб нас захватить.. Вас то давно уже вычислили..
Чешские СМИ: ЕС вскормил украинского монстра «Данная статья не о том, является ли Россия агрессором и вправе ли Украина защищаться, а о сути нынешнего режима на Украине, о котором западные элиты не хотят ничего знать или знают о нём слишком много и поэтому молчат, чтобы их примитивная пропагандистская схема «о хорошей Украине и плохой России» не развалилась, как карточный домик. Однако для Европы игнорирование внутриполитических событий на Украине может иметь фатальные последствия. Ну а присуждение премии Сахарова «За свободу мысли» «смелому украинскому народу в лице его президента Владимира Зеленского» – это как удар кулаком в лицо всем тем, кто следит за происходящим на Украине», – говорится в статье, опубликованной на чешском сайте Časopis argument (ČA). Подробнее тут.
Вот видишь.. Ты уже и чехов подключил, чтобы наши кровные народы натравливать друг на друга.. Ты, как гражданин НАТО, значит заинтересован в том, чтоб мы грызли горло украинцам, россиянам, а они нам.. Но я тебе скажу одно, прекращайте нас учить и к нам лезть, прикидываясь нашими друзьями и тем более стравливать нас как каких то недорезанных собак друг на друга.. Мы уж тут в Казахстане сами разберемся, а вы все лезете, лезете, еще и учить пытаетесь.. Сами бы лучше поучились чему нибудь, а не провокациям между нашими боатскими народами.. Но вам ведь может охота отомстить за 41-45е то, так вы стараетесь.. Но еще раз говорю, у нас своя голова на плечах..
111: Вот видишь.. Ты уже и чехов подключил, чтобы наши кровные народы натравливать друг на друга..
У тебя там всё хорошо? Грушевый не забыл? Это как я уже и чехов подключил? Это просто новость, ты её хоть прочёл? Сомневаюсь. Это отражение реальной ситуации, а не то что ты нам тут своими фейками втюхиваешь.
111: Ты, как гражданин НАТО, значит заинтересован в том, чтоб мы грызли горло украинцам, россиянам, а они нам.
Ну это уже совсем, бред какой то. А ты как гражданин Казахстана, против русских и русскоязычных? И за то что бы - чемодан вокзал? Я за мир во всём мире! Кстати казахский когда выучишь? Цитата:
111: Но вам ведь может охота отомстить за 41-45е то, так вы стараетесь.. Но еще раз говорю, у нас своя голова на плечах..
Ну и вот он удар ниже пояса. Это то тут причём? И что ты всё "мы" да "вы". Я своё мнение, независимо от политики страны высказываю. А ты всё перевести в плоскость личности, относительно страны перевести пытаешься. Ответить по существу то нечего.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать