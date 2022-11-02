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≡ На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы, получившие дома в Аулиеколе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45419
На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы, получившие дома в Аулиеколе
Отправлено: 02.11.22 - 13:56
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По словам новоселов, уже через несколько дней проживания на новом месте они обнаружили, что септики практически заполнены. Из-за таяния снега скопилась вода во дворах. Ситуацию прокомментировали в управлении строительства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19682
На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы, получившие дома в Аулиеколе
Отправлено: 02.11.22 - 22:07
#15
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Частный сектор же не за один год строится.
Еще усадка будет, дожди, снега..
Ничего необычного, тем кто живет в многоэтажках это конечно типа ужос, но все же ведь делается..
Они этого просто не знают..
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