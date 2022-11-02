На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы, получившие дома в Аулиеколе

Отправлено: - 22:07

Частный сектор же не за один год строится.

Еще усадка будет, дожди, снега..

Ничего необычного, тем кто живет в многоэтажках это конечно типа ужос, но все же ведь делается..

Они этого просто не знают..