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На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы, получившие дома в Аулиеколе
На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы, получившие дома в Аулиеколе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45419
На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы, получившие дома в Аулиеколе
Отправлено: 02.11.22 - 13:56
По словам новоселов, уже через несколько дней проживания на новом месте они обнаружили, что септики практически заполнены. Из-за таяния снега скопилась вода во дворах. Ситуацию прокомментировали в управлении строительства.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11715
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 13:56
Абайкаджан сказал вам три ляма накинули. Наверно можно не сать в двор.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13168
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 15:35
Цитата:
Да по 3 ляма дали пусть вот и устанавливают что хотят кто септик кто трубу кто бочку
Не сироток же 5 летних туда заселили
Все работающие взрослые люди
Дом дали,отопление дали,двор есть
Обживайся потихоньку
Vit:
Абайкаджан сказал вам три ляма накинули. Наверно можно не сать в двор.
Абайкаджан сказал вам три ляма накинули. Наверно можно не сать в двор.
Да по 3 ляма дали пусть вот и устанавливают что хотят кто септик кто трубу кто бочку
Не сироток же 5 летних туда заселили
Все работающие взрослые люди
Дом дали,отопление дали,двор есть
Обживайся потихоньку
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8837
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 15:58
Ну наверное не дураки раньше были, раз там не строили. Если изначально говорили, что там солончак, близко вода, то и не удивительно... Дождей и снега то толком не было, а уже дома поплыли... земля просто не впитывает влагу и уходить некуда. Вот как сажать огород, благоустраивать территорию, если так топить будет... может только рисом им заняться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5581
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 17:09
Видимо экономили на чем только возможно, что мешает прокопать под дренаж канаву и тем более за счёт бюджета, специалистов нет профессионалов
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 17:29
Полный септик говорит о том что это не септик. А тупо яма с кольцами. По уму он либо должен быть герметичным для того чтобы не было сообщения с грунтовой водой, либо вообще система колодцев с фильтрацией (1 уровень крупные отходы, 2й отстойник, 3й- фильтрация в грунт, но тогда должен учитываться уровень грунтовых вод.)
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 17:32
Теперь нужна дренажная канава на окраине в низине (глубиной метра 2-3) и насыпка грунта в каждый участок, чтобы вода по слою суглинка под грунтом уходила в канаву. Ну и конечно сделать септики герметичными (откачать и залить дно и промазать все щели).
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 18:53
Затоболовку только года 2-3 как начали более менее асфальтировать,до этого такие же лужи стояли на улицах,а про дворы вообще и речи быть не могло,всё сами делали своими руками и все 30 лет власти было на...ь.
А тут только получили новое жильё и сразу претензии.
Мне кажется свой двор можно и благоустроить
А тут только получили новое жильё и сразу претензии.
Мне кажется свой двор можно и благоустроить
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 18:56
Цитата:
А сверху вода не могла попасть?
5555:
Полный септик говорит о том что это не септик. А тупо яма с кольцами.
Полный септик говорит о том что это не септик. А тупо яма с кольцами.
А сверху вода не могла попасть?
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 206
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 19:24
Чё тут оправдывать ПОЛНОЕ ГОЛОВОТЯПСТВО, БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД, И ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ДОМОВ? Погода ВСЁ показала, и более менее грамотный человек прекрасно понимает кто нами правит! ДАЙ БОГ СНЕЖНОЙ ВЕСНЫ! ДАБЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ В ДЕЛЕ "ЖИЛЬЁ ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦОВ!"
Я не злорадствую, в просто в шоке! Когда уже начнут казнить за вредительство , хотя бы как в КИТАЕ!?
Я не злорадствую, в просто в шоке! Когда уже начнут казнить за вредительство , хотя бы как в КИТАЕ!?
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 19:37
Цитата:
В статье написано, эти септики не были предусмотрены проектом, строители временные сделали, могу только предполагать, раз есть краны, то наверное есть вода, раз есть вода, то скорее всего канализация. Поэтому скорее всего септики проектом не были предусмотрены, раз унитазы в доме.
Добринцофф:
А сверху вода не могла попасть?
А сверху вода не могла попасть?
В статье написано, эти септики не были предусмотрены проектом, строители временные сделали, могу только предполагать, раз есть краны, то наверное есть вода, раз есть вода, то скорее всего канализация. Поэтому скорее всего септики проектом не были предусмотрены, раз унитазы в доме.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 400
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 19:42
а впереди еще зима и потом весна со всеми последствиями. Именно я про это и говорил, когда вышла статья, где аким области с помпой открывал и дарил эти дома, поветуя, что они сделаны с высочайшим качеством. Тогда я и сказал, что качество покажет зима , а потом и весна. а пока про это говорить рано. Но нашим вождям только прокукарекать громко и красиво. А потом все забудется.
На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы, получившие дома в Аулиеколе
Отправлено: 02.11.22 - 20:16
Цитата:
Железная логика,если есть краны и есть вода,то септиков в проекте быть не должно?
Действительно если есть унитаз в доме то зачем септик,можно просто под унитазом яму выкопать
saba:
В статье написано, эти септики не были предусмотрены проектом, строители временные сделали, могу только предполагать, раз есть краны, то наверное есть вода, раз есть вода, то скорее всего канализация. Поэтому скорее всего септики проектом не были предусмотрены, раз унитазы в доме.
В статье написано, эти септики не были предусмотрены проектом, строители временные сделали, могу только предполагать, раз есть краны, то наверное есть вода, раз есть вода, то скорее всего канализация. Поэтому скорее всего септики проектом не были предусмотрены, раз унитазы в доме.
Железная логика,если есть краны и есть вода,то септиков в проекте быть не должно?
Действительно если есть унитаз в доме то зачем септик,можно просто под унитазом яму выкопать
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 20:34
Цитата:
там же написано, септиков в проекте не было, надо пересмотреть, где то я видел репортаж. когда вручали ключи. там внутри дома показывали
Добринцофф:
септиков в проекте
септиков в проекте
там же написано, септиков в проекте не было, надо пересмотреть, где то я видел репортаж. когда вручали ключи. там внутри дома показывали
Re: На заполненные септики и подтопление жалуются погорельцы,...
Отправлено: 02.11.22 - 20:40
Посмотрел, репортаж как раз Ю. Каталевича, канализация в доме, унитаз без ямы
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