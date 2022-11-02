Отправлено: - 15:35

Vit:

Абайкаджан сказал вам три ляма накинули. Наверно можно не сать в двор.

Цитата:Да по 3 ляма дали пусть вот и устанавливают что хотят кто септик кто трубу кто бочкуНе сироток же 5 летних туда заселилиВсе работающие взрослые людиДом дали,отопление дали,двор естьОбживайся потихоньку