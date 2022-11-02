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≡ Дипломы и аттестаты будут выдавать по QR-коду в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45419
Дипломы и аттестаты будут выдавать по QR-коду в Казахстане
Отправлено: 02.11.22 - 12:31
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В своем выступлении во время заседания правительства министр отметил, что в рамках цифровизации учебного процесса будут реализованы специальные проекты. Например, аттестаты и дипломы в Казахстане будут выдавать по QR-коду
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
195
Re: Дипломы и аттестаты будут выдавать по QR-коду в Казахстане
Отправлено: 02.11.22 - 12:31
#1
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- Ку!
- Ку!
Кин-дза-дза
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