Re: Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт...

Отправлено: - 12:25

Вит, а при чём здесь независимость и внешняя политика? Да и Сайлау при Сталине люди реально от голода пухли, а несколько миллионов умерли во время Голодомора. А есть страны где нет министерства сельского хозяйства и фермеры неплохо живут. Есть системные ошибки. Мы привыкли с советских времён гордиться своим хлебом и не хотим признать и начать исправлять ошибку Хрущёва. Есть такая штука себестоимость зерна. если урожайность у нас в лучшие годы 20 ц/г, а на Кубани 50-60. а обработать землю стоит примерно одинаково, какова себестоимость одного центнера у нас и на Кубани?

А распахали почти всё. на пастбища и выращивание кормов земель почти нет или на самых неудобьях, а зайдите в управление с/х там постоянно толкутся к/х за дотациями. Вот и получается крупных товаропроизводителей по молочке и мясу почти нет,т.к. все заняты зерном, а частные подворья скот вырезают. потому , что или кормить нечем или дорого купить, что в принципе одно и то же.

А если бы не было госдотаций, большая часть к/х уже обанкротилась бы и село и так на ладан дышащее, вымерло бы. Такая вот картинка получается, и резких телодвижений сделать нельзя и реформы всё равно нужны