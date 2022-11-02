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Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт
Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45419
Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт
Отправлено: 02.11.22 - 11:36
Эксперт объяснил подорожание молока и молочных продуктов. Согласно продовольственной инфляции, в среднегодовом значении молочка подорожала на 15 процентов. Однако по факту эти цифры могут быть и выше.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5580
Re: Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт...
Отправлено: 02.11.22 - 11:36
Все указанные причины они косвенные, главное не сказали. Нет единого начальника в лице министра с/х,им бы отсидеться и свалить на другую должность. Нет хозяина в стране, нет Кунаева, нет Сталина вот и результат
Re: Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт...
Отправлено: 02.11.22 - 11:40
Цитата:
Ну незнаю вот экономист Марик сказал надо 1-10. Что б с рф не завозились. Надо с Бразилии, китая. Почему все решили что если Китай рядом и будет дешевле, непонятно.
Все, что завозилось из России, из-за того, что рубль сильно укрепился, у нас все подорожало
Ну незнаю вот экономист Марик сказал надо 1-10. Что б с рф не завозились. Надо с Бразилии, китая. Почему все решили что если Китай рядом и будет дешевле, непонятно.
Re: Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт...
Отправлено: 02.11.22 - 11:42
Цитата:
К тому же. Мы 30 лет независимы. Сильное государство. Которое даже умеет своё слово на всяких самитах Путиным говорить..
Все, что завозилось из России, из-за того, что рубль сильно укрепился, у нас все подорожало
К тому же. Мы 30 лет независимы. Сильное государство. Которое даже умеет своё слово на всяких самитах Путиным говорить..
Re: Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт...
Отправлено: 02.11.22 - 11:54
Лярды государство отдало( подарило) болашаковцам. А с своих сдерают по пол ляма. Что б учились на электрика и тд. честно ваще пофиг что молоко дорожает. Оно должно стоить столько сколько стоит. И моя зп должна стоить сколько стоит. .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 852
Re: Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт...
Отправлено: 02.11.22 - 12:25
Вит, а при чём здесь независимость и внешняя политика? Да и Сайлау при Сталине люди реально от голода пухли, а несколько миллионов умерли во время Голодомора. А есть страны где нет министерства сельского хозяйства и фермеры неплохо живут. Есть системные ошибки. Мы привыкли с советских времён гордиться своим хлебом и не хотим признать и начать исправлять ошибку Хрущёва. Есть такая штука себестоимость зерна. если урожайность у нас в лучшие годы 20 ц/г, а на Кубани 50-60. а обработать землю стоит примерно одинаково, какова себестоимость одного центнера у нас и на Кубани?
А распахали почти всё. на пастбища и выращивание кормов земель почти нет или на самых неудобьях, а зайдите в управление с/х там постоянно толкутся к/х за дотациями. Вот и получается крупных товаропроизводителей по молочке и мясу почти нет,т.к. все заняты зерном, а частные подворья скот вырезают. потому , что или кормить нечем или дорого купить, что в принципе одно и то же.
А если бы не было госдотаций, большая часть к/х уже обанкротилась бы и село и так на ладан дышащее, вымерло бы. Такая вот картинка получается, и резких телодвижений сделать нельзя и реформы всё равно нужны
А распахали почти всё. на пастбища и выращивание кормов земель почти нет или на самых неудобьях, а зайдите в управление с/х там постоянно толкутся к/х за дотациями. Вот и получается крупных товаропроизводителей по молочке и мясу почти нет,т.к. все заняты зерном, а частные подворья скот вырезают. потому , что или кормить нечем или дорого купить, что в принципе одно и то же.
А если бы не было госдотаций, большая часть к/х уже обанкротилась бы и село и так на ладан дышащее, вымерло бы. Такая вот картинка получается, и резких телодвижений сделать нельзя и реформы всё равно нужны
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19678
Re: Почему дорожают молоко и молочные продукты, объяснил эксперт...
Отправлено: 02.11.22 - 13:05
Если сделать рубль один к десяти или к 20ти, и не покупать готовое на западах, в Россиях и тд, то сами можем начать хоть что то делать..
Со временем, все получится.
А если идти на поводу у этих торгашеских корпораций, которым невыгодно, чтобы где то что то развивалось, то конечно, так и будем от них зависеть..
Все будет так, как с сахаром в этом году, когда торгаши собрались и показали что они настоящая свол.., то есть сила..
Со временем, все получится.
А если идти на поводу у этих торгашеских корпораций, которым невыгодно, чтобы где то что то развивалось, то конечно, так и будем от них зависеть..
Все будет так, как с сахаром в этом году, когда торгаши собрались и показали что они настоящая свол.., то есть сила..
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