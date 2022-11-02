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≡ Гайд по информационной безопасности ребенка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45414
Гайд по информационной безопасности ребенка
Отправлено: 02.11.22 - 10:09
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Детская незащищенность в виртуальном мире, а также распространяющиеся приемы кибермошенничества и кибербуллинга волнуют родителей, учителей, общественность. Это актуальная проблема, поэтому решать ее нужно, следуя советам специалистов. В Онлайн-гимназии №1 подготовили рекомендации по информационной безопасности для родителей и посоветовали, как правильно общаться в интернете.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11709
Re: Гайд по информационной безопасности ребенка
Отправлено: 02.11.22 - 10:09
#1
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Цитата:
Вот 6 советов, которые помогут уберечь чадо от кибермошенников и виртуальных хулиганов:

Ага, если я с таким советом к своим подойду, они скажут. Папа не лезь не в своё дело. Мы сами тебе щас не 6 советов расскажем а 46. :lol:
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