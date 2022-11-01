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≡ Жалоба, как метод управления
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45414
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 12:46
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Привычно, что управлением занимаются чиновники. Однако и методы обратного воздействия на чиновников со стороны населения, тоже являются элементами управления. По массовости это самый распространённый способ решения своих проблем среди населения. Открытым остаётся вопрос эффективности. Приведу пример. Я обратился в акимат по поводу строительства предпринимателем объекта с отклонением от проекта.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 12:46
#1
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Опять какие то выдумки..
Какой акимат?
Какое строительство?
От кого ответ?
А это что?

Цитата:
Ну а в приведённом примере неизбежно значительное число замен чиновников.


Какой пример был приведен?
И какое бездействие чиновников?
Автор сочинил Фейк, и это преподносится как статья?
Уважаемая администрация, вы хоть сами поняли, хотя бы частично, о чем статья собственно?
Ни о чём?

Наверно можно и получше что то сочинить, чтобы бросить тень на какой то там акимат и на каких то там чиновников и положиться на какой то тысячелетний опыт какой то там Западной Ойропы в отношении неизвестного деяния, в чем обвиняются неизвестные чиновники и такой же неизвестный акимат..

[Исправлено: 111, 01.11.2022 - 12:56]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 13:47
#2
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Статья даже не про Костанай.
Хотя думаю сегодня вышла эта статья во многих городках Казахстана, или слово замени акимат на мэрию, то и во всей России..
Вот у нас то акимат как раз и делает все то, что требуют граждане..
И паровозики красит бесплатно, и тротуар на Строительной и много многое другое!
Вплоть до того, что их работники деревья по жалобам дарят..
А если это не про костанайский акимат, то вроде как и статья должна быть удалена, вроде такие правила..
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1475
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 14:34
#3
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Цитата:
111:
Уважаемая администрация, вы хоть сами поняли, хотя бы частично, о чем статья собственно?

Мы поняли, поэтому и опубликовали. По поводу отсутствия конкретики - согласен. Но это не означает, что автор выложил "фейк". На остальные ваши вопросы, думаю, автор может ответить сам.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
96
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 20:51
#4
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Цитата:
111:
А если это не про костанайский акимат, то вроде как и статья должна быть удалена, вроде такие правила..


....вполне правдивая и актуальная статья,то что происходит в обществе ненадо замазывать и закрывать глаза.Проблемы надо решать прямо сейчас.И правила в дем.обществе таковы что статьи неудаляют воспринимаем как оно есть.
План отключения света в Костанае на эту неделю уточнили в «ЭПК-forfait» 1 ноября 2022, 17:22 |Вот снова алектричество отключают в городе.В своё время неверилось 111 что его отключают,но это происходит еженедельно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 21:44
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
вполне правдивая и актуальная статья,то что происходит в обществе ненадо замазывать и закрывать глаза.Проблемы надо решать прямо сейчас

О какой проблеме в статье говорится?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 21:48
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.В своё время неверилось 111 что

Где, у меня?
Летом трансформатор взорвался во дворе, отключили на пару часов, это было, да..
Акимат виноват?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
96
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 23:05
#7
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Цитата:
111:
Где, у меня? Летом трансформатор взорвался во дворе, отключили на пару часов, это было, да.. Акимат виноват?

.....не я 111 не виноваты,виноваты электросети города виноваты, требуется вовремя проводить ТО электросетей без отключенияот населения как это делается в цивилизованных странах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
851
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 02.11.22 - 09:56
#8
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По моему в Швеции строительство происходит так. зарегистрировали проект, пожалуйста стройте, никаких проверок во время строительства, но если во время приёмки выявят какие то нарушения , сносите объект и стройте заново. поэтому подрядчик или как это там у них называется никогда не отойдёт от проекта
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
851
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 02.11.22 - 10:04
#9
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Кроме того, почему акимат, если отклонение от проекта, есть специализированные структуры, госархнадзор или как это сейчас называется, по сути они правильно ответили, что строительство должно вестись согласно ПСД. Если строительство не ущемляет Ваших прав, то Вы вообще не должны вмешиваться в этот процесс. Если ущемляет, тогда обращайтесь в суд.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
851
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 02.11.22 - 10:11
#10
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Вопрос который вы затронули вообще не в компетенции акимата, и почему тут вы указываете на бездействие акимата непонятно по сути
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