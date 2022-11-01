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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 540 из 541«1...538539540541»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 19:50
#8086
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Какой интересный магазин..
Без окон и дверей..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 19:52
#8087
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А теперь сижу на каких то камнях..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 20:08
#8088
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Хотел посидеть тут, но тут тырнет не ловит мой билайн..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 20:10
#8089
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Сел сюда вот..
И тут паровозики..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 20:17
#8090
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О, ядерная война не за горами..
Россия из за трусости и слабости, готова это делать


⚡️⚡️Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие «в случае победы Украины»:«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России.<…>Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного
сдерживания», — пишет Медведев.👉 Топор Live.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
851
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 20:30
#8091
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Леонид Филатов: Постой!.. Ты что-то путаешь в запале! Известно ведь любому пацану: На вас не нападали. Вы - напали. Вы первыми затеяли войну! Вы гражданам защиту обещали, А получился форменный скандал!.. Кого и от кого вы защищали, Когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена!.. Вы подлость преподносите, как подвиг, И просите за это ордена!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
851
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 20:35
#8092
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Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Л. Филатов . Лизистрата
Написал давно уже, но как по мне, как будто сегодня
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 20:45
#8093
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И тут голодные казахстанцы вовсю едят..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 20:50
#8094
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Еще и с кухаркиным пакетом..
Сяду на пенек, съем пирожок..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 22:33
#8095
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Осенний Костанай..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6936
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 22:48
#8096
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Цитата:
111:
Все едят и едят и едят много..

===Вот он , весь смыслы жизни .И твоей ---- тоже ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6936
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 22:57
#8097
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Цитата:
111:
Все едят и едят и едят много..

===Вот он , весь смыслы жизни .И твоей ---- тоже ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6936
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 23:18
#8098
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Цитата:
111:
Дмитрий Медведев заявил,

---Как тебе не надоело всякие глупости смотреть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.11.22 - 23:33
#8099
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Цитата:
Гога:
Вот он , весь смыслы жизни .И

Хм..
То есть у тебя не было детей, у которых смысл жизни, только есть, чтобы жить?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.11.22 - 09:09
#8100
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Цитата:
111:
Это ТЦ март что ли? Получается там мой ушатал 10 000 . Говорит папа мы в кино с друзьями собрались. Дашь на кино. Я на. Приехал домой пустой. Говорит то се, кола, бургер шмургер. Нету сдачи)
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