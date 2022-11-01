Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 20:35

Пред Родиной, конечно, неудобно...

Долги, конечно, надо отдавать...

Но почему она - в уплату долга -С вас требует кого-то убивать?

И коль у вас пред ней долги такие,

Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,

То хочется спросить вас, дорогие,Зачем же вы одалживались так?

Коль Родина удар наносит сзади,Да так, что аж в глазах потом круги,

То лучше, дорогие, не влезайте

Вы к этой страшной Родине в долги!

Л. Филатов . Лизистрата

Написал давно уже, но как по мне, как будто сегодня