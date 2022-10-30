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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 201 из 201«1...199200201
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 21:03
#3001
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Цитата:
Kairat stayer:
Давно пересёк финишную линию.

Ну и славненько!
Расслабся и полуйчай удовольствия
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 21:07
#3002
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Редакции на заметку.
Никто так тщательно не блюдëт правила форума, как хозяйва ссужженных кухарок по воскресеньям и средам...
Примета такая!
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 21:11
#3003
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Цитата:
111:
мы добрее, выкормили их всех тут..

А и как проходил процесс кормления, можно подробнее, я записываю.
Цитата:
111:
Мы по другому и не можем.

Опять, мы!
Да, кто, мы-то?
Ты в секту записался чтоли?
:-o
Или иностранные спецслужбы завербовали?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
912
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 00:12
#3004
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Велесова ночь.

У славян ночь с 31 октября (листопада) на 1 ноября(груденя) называется Велесова ночь, когда Белобог окончательно передаёт Коло Года Чернобогу, а Врата Нави до первых петухов (либо до самого рассвета) широко распахнуты в Явь.
Следующий день (1 груденя/ноября) иногда называют Мариным днём.

Велесова ночь – это ночь великой силы, когда истончаются границы между мирами, когда духи наших предков и тех, что будут жить после нас, предстают неотъемлемым целым, вместе с умирающим и обновляющимся миром, со стихиями и их мощью.

Прежде всего, это семейный праздник. Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род.
Перед наступлением темноты разводили Огонь, прыжки через который, а также хождение босыми ногами по раскаленным углям было обрядом очищения и освобождения от злых сил.

Именно поэтому празднование Велесовой ночи для Славян имело особое значение.

Вместе с пониманием этих явлений приходит неожиданно новое восприятие народных праздников, обычаев, а также противоборствующего единения стихий.

У славян этот день носил свои имена. Так в Беларуси — Дзяды — языческий обряд поминовения усопших.
Обряд «Дзяды» является источником чистых мыслей и чувств. Ему всегда придавалась особое важное значение.
Именно этот обряд может спасти от забывчивости своих корней, что влечёт к бездуховности и потери нравственности.

Ночью в это время на улицу выставляется тарелка с угощением для душ умерших. На подоконник ставится свеча, она указывает (как маяк) путь душам, которые готовы прийти к вам и помочь. На Алтарь праздника кладутся яблоки, тыквы, кабачки, осенние цветы. Вспоминают ушедших близких, друзей, родственников, но без сожаления.

Дни поминовения предков свято чтились у славян. Перед празднеством убирались в доме, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков.

Накрывали праздничный стол, где хозяин дома перед трапезой рек специальное слово («Деды приходите, с нами пейте, ядите…»), и приглашал всех предков на ужин.

В доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов

Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода.
Во время праздничного ужина позволялось говорить только о предках – их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела.
Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался – воспоминанием об умерших совсем недавно.
По завершению празднования, хозяин провожал Дедов со словами: «Прощайте Деды, идите, с собой (беду, болезнь, и т.п.) заберите, нас долго ждите…».
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
912
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 00:36
#3005
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Так как эта ночь всегда была овеяна мистикой и загадочностью, наши предки считали, что именно это поможет им в исполнении их желаний.
А чтобы они исполнились все мечты записывали на бумаге и клали под подушку, а перед сном приговаривали: «Темная ночь, заклинаю мне помочь.Велес, потрудись, загаданное, по­явись».
Перед сном в эту праздничную ночь можно загадать желание, положив под подушку яблоко.
Как проснетесь – съешьте яблоко. Считается, что после такого ритуала желание непременно сбудется!
А, очищая яблоко от кожуры, можно заглянуть в будущее – узнать, долго ли вы проживете на этом свете. Все зависит от срезанной кожуры: чем длиннее она, тем дольше жизнь.

Загадать желание можно и перед зеркалом. Зажгите свечу. Встаньте перед зеркалом. Представьте, что ваше желание уже осуществилось.

Заглянуть в будущее можно также, глядя на пламя свечи. Сумеете разгадать причудливые очертания пламени свечи – узнаете о подарках судьбы.

А еще в эту ночь можно распрощаться с болезнями, проблемами, невезением.

На полосках бумаги напишите то, от чего необходимо избавиться. Одна полоска – одна проблема. В пламени оранжевой свечи сжигайте эти проблемы.

Не упустите свой шанс!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 00:48
#3006
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Цитата:
YESNO: Одна полоска – одна проблема
А две полоски это беременость.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17404
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 06:39
#3007
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Цитата:
Vit:
А две полоски это беременость

Ну или ковид :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 10:55
#3008
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Цитата:
YESNO:
У славян ночь с 31 октября (листопада) на 1

Ну а пока что, одни убивают друг друга и опять состоялась сегодня ночь геноцида одних над другими..
Такие вот теперь у них праздники..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 22:08
#3009
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Вы шумите, люляйтей. Колышйте. А лягу прилягу. !!! Мы все братья!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 22:11
#3010
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Цитата:
111:
Такие вот теперь у них праздники

Да у каждого народа есть предатели, и типы котрые их любят.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
912
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 23:51
#3011
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Цитата:
Глава 19

И Уриэль сказал мне: «Здесь будут стоять ангелы, которые соединились с женщинами, и их духи, принимающие много различных форм,

оскверняют человечество и введут их в заблуждение, чтобы приносили жертвы бесам как богам, (здесь они будут стоять,)
до дня великого суда, в который они будут осуждены, пока им не будет положен конец.

Также и женщины ангелов, которые сбились с пути, станут сиренами». И я, Енох, один видел это видение, конец всего: и ни один человек не увидит так, как я видел.

Глава 20

И вот имена святых ангелов, которые наблюдают.
Уриэль, один из святых ангелов, который над миром и над Тартаром.
Рафаэль, один из святых ангелов, который над духами человеческими.
Рагуэль, один из святых ангелов, который приносит мщение миру светил.
Михаэль, один из святых ангелов, а именно он поставлен над лучшей частью человечества и над хаосом.
Саракаэль, один из святых ангелов, который поставлен над духами, которые грешат в духе. Габриэль, один из святых ангелов, который над раем и змеями, и Херувимами.
Ремиэль, один из святых ангелов, которого Бог поставил над теми, кто восстает.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
912
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 23:57
#3012
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И когда сыны человеческие умножились, случилось, что в те дни родились у них прекрасные и миловидные дочери.
И ангелы, сыны небесные, увидели их и возгорелись к ним страстью, и сказали один другому: «Придите, давайте выберем себе жен из детей человеческих, и родятся у нас дети».
И Семьяза, бывший их лидером, сказал им: «Боюсь, в действительности, вы не согласитесь совершить дело сие, и мне одному придется расплачиваться за этот великий грех».
И все они ответили ему и сказали: «Пусть каждый даст клятву, и все обяжем себя взаимными проклятиями не оставлять этот замысел, но совершить сие дело».
Глава 7

И все другие вместе с ними взяли себе жен, и каждый выбрал себе одну, и начали они входить к ним, и осквернялись ими, и научили их чарам и колдовству, и как прививать деревья и познакомили их с растениями.
И забеременели они, и родили великих исполинов, чей рост составлял три тысячи локтей,
Которые поглощали все имущество людей. И когда люди не могли более сносить их, исполины обратились против них и поглотили человечество.
И начали они грешить против птиц, и животных, и пресмыкающихся, и рыб, и поедали плоть друг друга, и пили кровь. Тогда земля покрылась обвинением против беззаконных.
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