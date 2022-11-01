"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 14:46
- Я по документам смотрел, вы в прошлом году создали проблемы по новогоднему оформлению, - обратился аким Костаная к представителю ТОО. - Вы же занимались ёлкой, потом её критиковали всю дорогу. Теперь новогоднее оформление тоже вы выиграли. В этом году такая же будет ёлка как в прошлом году? Читать новость
71422: Вопрос не в том , кто кого любит или не любит, а в том почему у чиновников равнодушие к качеству работ, выполняемых Подрядчиком. Будь то строительство , ремонт или украшение города
В коменте номер 3 популярно разъяснил Цитата:
111: А давай пусть свои мусорки покажут, свой двор, и посмотрим, что за псевдоактивисты постоянно возмущаются
Юджин всегда показывает свой двор же Хвалится балясинами и гусями сделанными из шин разбросанными по всему двору Народу нравится (женщинам 45+)я же считаю это визуальным позором Советский стиль украшения двора где у подъезда клумба чуть ли не с огурцами, какие-то кринжовые фигурки зверей и мишура на деревьях на новый год Ну если он считает это крутым украшением то вопросы по эстетике к нему отпадают сами по себе))
И мусорка частая, и двор сами все делает, ухаживаем, копаем, садим, и пилим сухостой сами. Сами покупаем саженцы, не ждем акимат. Это я должен возмущаться, у кого там что то там плохо лежит, потому что у меня все нормально. Но и не до этого. Во дворе устаешь, все лето поливали цветы, деревья, через день по 15-20 ведер натаскивали.. Кто должен это делать, акимат что ли? Пока мы сами не станем что то делать, в данном случае для елки, кому она из нас понравится?
yudjin: ой бай, диспетчерша из подвала походу тяпнула ...ой, ляпнула не пойми что
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yudjin: Заканыч, зря ты это... бахытке, т.е. абайке это не нравится... степь должна быть!
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yudjin: утрировать и 3,14..ть -это ты мастер... мы уже поняли. Когда ты сделаешь лучше, чем я тогда и поговорим. А пока ты просто НИЧТО и звать тебя НИКАК
И это ещё журналист НГ хоть и гражданский... Как маленький обиделся на критику Дожили в советские времена за такое выгнали бы в три шеи и разкритиковали на собрании за хамство но сейчас демократия и свобода слова сейчас не тронь Странно только то что руководитель ЖКХ или акимата не может Юджина публично на три буквы послать с его притензиями вот была бы хохма Бородин говорят мог и обматерить и послать уда надо диванных критиков незря его любит народ А сейчас что? Тьфу
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