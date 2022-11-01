Отправлено: - 17:49

71422:

Вопрос не в том , кто кого любит или не любит, а в том почему у чиновников равнодушие к качеству работ, выполняемых Подрядчиком. Будь то строительство , ремонт или украшение города

111:

А давай пусть свои мусорки покажут, свой двор, и посмотрим, что за псевдоактивисты постоянно возмущаются

Цитата:В коменте номер 3 популярно разъяснилЦитата:Юджин всегда показывает свой двор жеХвалится балясинами и гусями сделанными из шин разбросанными по всему дворуНароду нравится (женщинам 45+)я же считаю это визуальным позоромСоветский стиль украшения двора где у подъезда клумба чуть ли не с огурцами, какие-то кринжовые фигурки зверей и мишура на деревьях на новый годНу если он считает это крутым украшением то вопросы по эстетике к нему отпадают сами по себе))