О, ядерная война не за горами.. Россия из за трусости и слабости, готова это делать
⚡️⚡️Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие «в случае победы Украины»:«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России.<…>Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — пишет Медведев.👉 Топор Live. Подписаться
Леонид Филатов: Постой!.. Ты что-то путаешь в запале! Известно ведь любому пацану: На вас не нападали. Вы - напали. Вы первыми затеяли войну! Вы гражданам защиту обещали, А получился форменный скандал!.. Кого и от кого вы защищали, Когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена!.. Вы подлость преподносите, как подвиг, И просите за это ордена!
Пред Родиной, конечно, неудобно... Долги, конечно, надо отдавать... Но почему она - в уплату долга -С вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, Что даже жизнь - в уплату их - пустяк, То хочется спросить вас, дорогие,Зачем же вы одалживались так? Коль Родина удар наносит сзади,Да так, что аж в глазах потом круги, То лучше, дорогие, не влезайте Вы к этой страшной Родине в долги! Л. Филатов . Лизистрата Написал давно уже, но как по мне, как будто сегодня
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