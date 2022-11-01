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Жалоба, как метод управления
Жалоба, как метод управления
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45413
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 12:46
Привычно, что управлением занимаются чиновники. Однако и методы обратного воздействия на чиновников со стороны населения, тоже являются элементами управления. По массовости это самый распространённый способ решения своих проблем среди населения. Открытым остаётся вопрос эффективности. Приведу пример. Я обратился в акимат по поводу строительства предпринимателем объекта с отклонением от проекта.
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Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 12:46
Опять какие то выдумки..
Какой акимат?
Какое строительство?
От кого ответ?
А это что?
Цитата:
Какой пример был приведен?
И какое бездействие чиновников?
Автор сочинил Фейк, и это преподносится как статья?
Уважаемая администрация, вы хоть сами поняли, хотя бы частично, о чем статья собственно?
Ни о чём?
Наверно можно и получше что то сочинить, чтобы бросить тень на какой то там акимат и на каких то там чиновников и положиться на какой то тысячелетний опыт какой то там Западной Ойропы в отношении неизвестного деяния, в чем обвиняются неизвестные чиновники и такой же неизвестный акимат..
[Исправлено: 111, 01.11.2022 - 12:56]
Какой акимат?
Какое строительство?
От кого ответ?
А это что?
Цитата:
Ну а в приведённом примере неизбежно значительное число замен чиновников.
Какой пример был приведен?
И какое бездействие чиновников?
Автор сочинил Фейк, и это преподносится как статья?
Уважаемая администрация, вы хоть сами поняли, хотя бы частично, о чем статья собственно?
Ни о чём?
Наверно можно и получше что то сочинить, чтобы бросить тень на какой то там акимат и на каких то там чиновников и положиться на какой то тысячелетний опыт какой то там Западной Ойропы в отношении неизвестного деяния, в чем обвиняются неизвестные чиновники и такой же неизвестный акимат..
[Исправлено: 111, 01.11.2022 - 12:56]
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 13:47
Статья даже не про Костанай.
Хотя думаю сегодня вышла эта статья во многих городках Казахстана, или слово замени акимат на мэрию, то и во всей России..
Вот у нас то акимат как раз и делает все то, что требуют граждане..
И паровозики красит бесплатно, и тротуар на Строительной и много многое другое!
Вплоть до того, что их работники деревья по жалобам дарят..
А если это не про костанайский акимат, то вроде как и статья должна быть удалена, вроде такие правила..
Хотя думаю сегодня вышла эта статья во многих городках Казахстана, или слово замени акимат на мэрию, то и во всей России..
Вот у нас то акимат как раз и делает все то, что требуют граждане..
И паровозики красит бесплатно, и тротуар на Строительной и много многое другое!
Вплоть до того, что их работники деревья по жалобам дарят..
А если это не про костанайский акимат, то вроде как и статья должна быть удалена, вроде такие правила..
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1475
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 14:34
Цитата:
Мы поняли, поэтому и опубликовали. По поводу отсутствия конкретики - согласен. Но это не означает, что автор выложил "фейк". На остальные ваши вопросы, думаю, автор может ответить сам.
111:
Уважаемая администрация, вы хоть сами поняли, хотя бы частично, о чем статья собственно?
Уважаемая администрация, вы хоть сами поняли, хотя бы частично, о чем статья собственно?
Мы поняли, поэтому и опубликовали. По поводу отсутствия конкретики - согласен. Но это не означает, что автор выложил "фейк". На остальные ваши вопросы, думаю, автор может ответить сам.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 96
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 20:51
Цитата:
....вполне правдивая и актуальная статья,то что происходит в обществе ненадо замазывать и закрывать глаза.Проблемы надо решать прямо сейчас.И правила в дем.обществе таковы что статьи неудаляют воспринимаем как оно есть.
План отключения света в Костанае на эту неделю уточнили в «ЭПК-forfait» 1 ноября 2022, 17:22 |Вот снова алектричество отключают в городе.В своё время неверилось 111 что его отключают,но это происходит еженедельно.
111:
А если это не про костанайский акимат, то вроде как и статья должна быть удалена, вроде такие правила..
А если это не про костанайский акимат, то вроде как и статья должна быть удалена, вроде такие правила..
....вполне правдивая и актуальная статья,то что происходит в обществе ненадо замазывать и закрывать глаза.Проблемы надо решать прямо сейчас.И правила в дем.обществе таковы что статьи неудаляют воспринимаем как оно есть.
План отключения света в Костанае на эту неделю уточнили в «ЭПК-forfait» 1 ноября 2022, 17:22 |Вот снова алектричество отключают в городе.В своё время неверилось 111 что его отключают,но это происходит еженедельно.
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 21:44
Цитата:
О какой проблеме в статье говорится?
родом из Шанхая2022:
вполне правдивая и актуальная статья,то что происходит в обществе ненадо замазывать и закрывать глаза.Проблемы надо решать прямо сейчас
вполне правдивая и актуальная статья,то что происходит в обществе ненадо замазывать и закрывать глаза.Проблемы надо решать прямо сейчас
О какой проблеме в статье говорится?
Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 21:48
Цитата:
Где, у меня?
Летом трансформатор взорвался во дворе, отключили на пару часов, это было, да..
Акимат виноват?
родом из Шанхая2022:
.В своё время неверилось 111 что
.В своё время неверилось 111 что
Где, у меня?
Летом трансформатор взорвался во дворе, отключили на пару часов, это было, да..
Акимат виноват?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 96
Re: Жалоба, как метод управления
Отправлено: 01.11.22 - 23:05
Цитата:
.....не я 111 не виноваты,виноваты электросети города виноваты, требуется вовремя проводить ТО электросетей без отключенияот населения как это делается в цивилизованных странах.
111:
Где, у меня? Летом трансформатор взорвался во дворе, отключили на пару часов, это было, да.. Акимат виноват?
Где, у меня? Летом трансформатор взорвался во дворе, отключили на пару часов, это было, да.. Акимат виноват?
.....не я 111 не виноваты,виноваты электросети города виноваты, требуется вовремя проводить ТО электросетей без отключенияот населения как это делается в цивилизованных странах.
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