Отправлено: - 14:34

111:

Уважаемая администрация, вы хоть сами поняли, хотя бы частично, о чем статья собственно?

Цитата:Мы поняли, поэтому и опубликовали. По поводу отсутствия конкретики - согласен. Но это не означает, что автор выложил "фейк". На остальные ваши вопросы, думаю, автор может ответить сам.