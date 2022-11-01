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≡ "Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45413
"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 14:46
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- Я по документам смотрел, вы в прошлом году создали проблемы по новогоднему оформлению, - обратился аким Костаная к представителю ТОО. - Вы же занимались ёлкой, потом её критиковали всю дорогу. Теперь новогоднее оформление тоже вы выиграли. В этом году такая же будет ёлка как в прошлом году?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19653
"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 17:40
#15
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Цитата:
abaika95:
Ну указывать на проблемы и сигнализировать о нарушениях это и есть одна из разновидностей работы журналиста или гражданского активиста

А давай пусть свои мусорки покажут, свой двор, и посмотрим, что за псевдоактивисты постоянно возмущаются
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13165
Re: "Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким...
Отправлено: 01.11.22 - 17:49
#16
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Цитата:
71422:
Вопрос не в том , кто кого любит или не любит, а в том почему у чиновников равнодушие к качеству работ, выполняемых Подрядчиком. Будь то строительство , ремонт или украшение города

В коменте номер 3 популярно разъяснил
Цитата:
111:
А давай пусть свои мусорки покажут, свой двор, и посмотрим, что за псевдоактивисты постоянно возмущаются

Юджин всегда показывает свой двор же
Хвалится балясинами и гусями сделанными из шин разбросанными по всему двору
Народу нравится (женщинам 45+)я же считаю это визуальным позором
Советский стиль украшения двора где у подъезда клумба чуть ли не с огурцами, какие-то кринжовые фигурки зверей и мишура на деревьях на новый год
Ну если он считает это крутым украшением то вопросы по эстетике к нему отпадают сами по себе))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19653
"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 17:49
#17
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Вот например мой двор.



И мусорка частая, и двор сами все делает, ухаживаем, копаем, садим, и пилим сухостой сами.
Сами покупаем саженцы, не ждем акимат.
Это я должен возмущаться, у кого там что то там плохо лежит, потому что у меня все нормально.
Но и не до этого.
Во дворе устаешь, все лето поливали цветы, деревья, через день по 15-20 ведер натаскивали..
Кто должен это делать, акимат что ли?
Пока мы сами не станем что то делать, в данном случае для елки, кому она из нас понравится?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19653
"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 17:51
#18
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Цитата:
abaika95:
Юджин всегда показывает свой двор же

Это не весь двор, при всем уважении.
Это кусочек возле его дома, без мусорки, без общего плана.
Да, зимой это горка и тд, но хотелось бы смотреть не на горки, и цветы около дома..
А на все в целом..
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