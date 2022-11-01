"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 14:46
- Я по документам смотрел, вы в прошлом году создали проблемы по новогоднему оформлению, - обратился аким Костаная к представителю ТОО. - Вы же занимались ёлкой, потом её критиковали всю дорогу. Теперь новогоднее оформление тоже вы выиграли. В этом году такая же будет ёлка как в прошлом году? Читать новость
Установкой новогодней ёлки в этом году, как и в прошлом, займётся ТОО "New level".
Два раза наступать на одни и те же грабли могут только наши чиновники.
Цитата:
- В этом году нормальная будет, - отвечал представитель ТОО Ренат КУДАСОВ.
Значит, они признают, что в прошлом году была ненормальная? Да и что за ответ "нормальная"? Уже сейчас должны быть как минимум эскизы оформления, которые должны быть представлены и утверждены. Или они рассчитывают купить в китае новые гирлянды и тупо их пучком повесить? Я уже сейчас пересмотел все гирлянды для двора, отремонтировал порванные, планирую что и куда повесить, что докупить.
Цитата:
Фирма обещает завершить работы до конца ноября, хотя финальные работы идут уже после того, как выпал первый снег.
Смотрю, в соседнем дворе на выходных заявились установщики... ДВА месяца подготовленная площадка пустовала... Я так и сказал, в ноябре будут. Не вытерпели, раньше на пару дней пришли. Установили горку. Уже сейчас видно, что придется делать это заново. Край спуска находится над землей примерно в 30 см. Вы представляете как будут грохаться дети ж..ой? Цитата:
В прошлом году общая фактическая сумма договора на оформление города составляла 32,2 млн тенге. В этом году сумму сократили до 29,7 млн тенге,
В прошлом году украшения практически не было... позорище, голый центр. При том, что цены выросли на всё, в этом году еще меньше выделяют, а значит ждать чуда не приходится.
yudjin: Два раза наступать на одни и те же грабли могут только наши чиновники.
Ну да а прочитать весь текст и понять что данный подрядчик каждый год дэмпингует лот посему постояно его выигрывает не судьба?)) Закон о госзакупках вот корень многих проблем Цитата:
yudjin: Уже сейчас должны быть как минимум эскизы оформления, которые должны быть представлены и утверждены. Или они рассчитывают купить в китае новые гирлянды и тупо их пучком повесить? Я уже сейчас пересмотел все гирлянды для двора, отремонтировал порванные, планирую что и куда повесить, что докупить
Открывай ИП выходи на следующий год на конкурс,демпенгуй лот до самой минимальной цены чтобы выйграть его а потом на те деньги что ты указал умудрись заказать эскиз,нанять работников с машинами и оборудованием,купить ёлку и украшения а если выйдет перебор никого это не волнует ты сам цену указал за которую сможешь провести работу))) ах ты не будешь ее выполнять? Ну тогда суд,с тебя спишут неустойку,не выплатят деньги за заказ,ты попадаешь на сайте госзакупок в маркер ненадежных поставщиков и по сути играть на лотах ты уже не сможешь Конец карьеры Юджина поставщика Не совсем)) через третье лицо опять регистрируешь ИП выходишь на конкурс и вуаля ты снова в деле) Да при этом город останется без елки украшений и цветов летом) Деньги которые чиновники не смогли освоить на закупках возвращаются в республиканский бюджет а за такое прилетает нагоняй за то что на местах не смогли нормально распорядится деньгами за это на следующий год городу выделяют уже меньше денег и крутись вертись Поставщики эту схему прекрасно знают поэтому могут наглеть как хотят) Поэтому чиновники держаться за каждого поставщика чтобы не получать хейта сверху и снизу и частенько акиматы нарушая закон выполняют часть работы за дэмпенгующие фирмы которые сидят В Алмате и даже не собираются приезжать) Цитата:
Кроме того, Марат Жундубаев предложил "немного разгрузить" отдел ЖКХ и передать ответственность за новогоднее оформление и внешний вид билбордов отделу внутренней политики.
- В принципе, это ваш профиль, вы занимаетесь этим постоянно, - отметил глава города.
Вот конкретный пример такой несвойственной аутсорсной работы На месте акима города лучше бы он так всенородно это не озвучивал)) Хотя подождите? Внутренняя политика это что? Цензура,идеология,Митинги Если исходить из этой логики то новый год это идеологический скрепно-народный праздник И если будет плохое оформление то народ возмутиться и выйдет на митинги! Точно это работа внутренней политики также как ловлю преступников надо передать в управление экономики ведь понятно же что преступники воруют потомучто нет денег,а денег нет потомучто управление экономики плохо их распределяет)))
abaika95: Открывай ИП выходи на следующий год на конкурс,демпенгуй
Ну думаю наш народ, наши активисты и так делают очень много. Хотят везде, фотографируют на китаяфоны все, мучаются, выкладывают все в сеть, зная что за них это сделают другие люди. Ну тоже считается работой.. А если еще и сфотать и написать критику и жалобы, так это вообще, к звезде Героя таких надо приставить! Такова их работа..
Акимат только это и интересует, что бы их не критиковали ? Никто не критикует значит "Подрядчик" все хорошо сделал. А свое мнение имеете товарищи Чиновники или без разницы как выполняет работу Подрядчик и как выглядит наш город и в каком виде встречает праздник?
111: Хотят везде, фотографируют на китаяфоны все, мучаются, выкладывают все в сеть, зная что за них это сделают другие люди. Ну тоже считается работой.. А если еще и сфотать и написать критику и жалобы, так это вообще, к звезде Героя таких надо приставить! Такова их работа..
Ну указывать на проблемы и сигнализировать о нарушениях это и есть одна из разновидностей работы журналиста или гражданского активиста Только как и в любой работе в определенный момент у человека может возникнуть профессиональная деформация когда автор уже не видит объективных причин а главное не разбирается в сути вопроса,его цель указать на проблему перстом и сказать "Вот оно чё!! Вы фсе вокруг виноваты а я Робин Гуд потомучто первым увидел!"
Его цель уже не решить вопрос и докопаться до сути почему так произошло а первым отчитаться о косяке и чем язвительнее и памфлетнее тем лучше потомучто аудитория любит такое, тем самым человек получив минуту своей славы сублимирует пакет личных комплексов))) А если на данный сигнал ещё и быстро отреагирует гос орган то человек вообще начинает считать себя пупом земли которому подвластны все вершины)) Правда как видим указывать на ямы ему становится не интересно и он начинает часто лезть в вопросы в которых вообще ничего не понимает вводя в заблуждение общество) И данный концепт в корне извращает понятие "слышащего государства" потомучто в данном варианте отсутсвует важная часть диалога общества и государства как обращение не посредственно в гос орган Человек вместо сигнала по существу в профильный орган обращается в СМИ в лучшем случае в худшем к информационным паразитам в паблики и к различным блогерам которые раздувают шумиху о том что ЖКХ не залатал дыру на улице,алярм! Трагедия! Спасайтесь кто может! Спасите,помогите! Дыра на улице! Потомучто вся суть дейтельности СМИ и блогеров в этом и состоит,поднимать шумиху ради контента и увеличения числа подписчиков и читателей которые являются капиталом на котрый же обращают внимание рекламодатели)) В итоге Есть дыра на улице Человек не обращается в ЖКХ а обратился в СМИ СМИ поднял шумиху Таким образом привелекли дополнительную аудиторию Аудитория важна для рекламодателя Он заказал рекламу в СМИ Деньги получили журналисты,рекламодатели после привлечения клиентов Человек указавший на дыру получил долю славы засветившись в газете ЖКХ получил порцию критики Капитализм как он есть)))
71422: Акимат только это и интересует, что бы их не критиковали ? Никто не критикует значит "Подрядчик" все хорошо сделал. А свое мнение имеете товарищи Чиновники или без разницы как выполняет работу Подрядчик и как выглядит наш город и в каком виде встречает праздник?
Они же на народ работают) народ их начальник Когда вас начальник критикует за работу вам же не приятно? А когда он вас критикует раз за разом как вам кажется не объективно а просто потомучто вы бесите начальника у которого день не задался? То вы будете делать все по регламенту не проявляя лишний раз инициативы главное чтобы начальник не нудил Вот и ответ почему они так не любят критику народа
abaika95: демпенгуй лот до самой минимальной цены чтобы выйграть его
в том и большая разница между мной и толпой бюджетных прикормышей, что я не буду из г...а, делать конфетку, чтобы урвать и возвыситься. Я бы делал по реальной цене, ведь это для моего города... вот только какой строкой заложить откат и общее покровительство? не подскажешь?
yudjin: Я уже сейчас пересмотел все гирлянды для двора, отремонтировал порванные, планирую что и куда повесить, что докупить.
Потому, что вы хозяин Вашим деньгам, а аким нет. Ему надо сначала бюджет расписать по статьям, где и куда , какие деньги пойдут, потом маслихат, это должен утвердить, и всё, не дай бог с одной статьи бюджета на другую перекинешь. это нецелевое расходование бюджета. вот поэтому я и ратую, за выборную должность акима, упразднить маслихаты, выделить единым куском бюджет на год и пусть расходует куда захочет, а потом по истечении года спросить. можно установить систему реперов по определенным показателям результат как минимум должен быть не хуже. чем за прошлый, тогда и появится у города хозяин, тогда и антикор в городские дела не будет лезть и чиновники перестанут бояться инициативы
71422: Вопрос не в том , кто кого любит или не любит, а в том почему у чиновников равнодушие к качеству работ,
Ну мне например елка понравилась. И таких большинство. Чтобы угодить каждому, наверно и каждый должен помогать, вносить свою лепту в это дело? У нас во дворе елка была, недовольные наверно были, но как правило те, кто сидит на диване с фотоаппаратом и пивом и ничего не делает, кроме как каркания..
yudjin: Два раза наступать на одни и те же грабли могут только наши чиновники.
Изначально ваша правовая безграмотность ,это разногласия между нормативно-правовыми актами и реальной действительностью — все это следствие правового нигилизма и отрицание нравственных принципов.Хотя кому я это пишу? Агроному такое не понять..другая наука
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