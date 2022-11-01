Отправлено: - 14:46

Установкой новогодней ёлки в этом году, как и в прошлом, займётся ТОО "New level".

- В этом году нормальная будет, - отвечал представитель ТОО Ренат КУДАСОВ.

Фирма обещает завершить работы до конца ноября, хотя финальные работы идут уже после того, как выпал первый снег.

В прошлом году общая фактическая сумма договора на оформление города составляла 32,2 млн тенге. В этом году сумму сократили до 29,7 млн тенге,

Цитата:Два раза наступать на одни и те же грабли могут только наши чиновники.Цитата:Значит, они признают, что в прошлом году была ненормальная?Да и что за ответ "нормальная"?Уже сейчас должны быть как минимум эскизы оформления, которые должны быть представлены и утверждены. Или они рассчитывают купить в китае новые гирлянды и тупо их пучком повесить?Я уже сейчас пересмотел все гирлянды для двора, отремонтировал порванные, планирую что и куда повесить, что докупить.Цитата:Смотрю, в соседнем дворе на выходных заявились установщики... ДВА месяца подготовленная площадка пустовала... Я так и сказал, в ноябре будут. Не вытерпели, раньше на пару дней пришли.Установили горку. Уже сейчас видно, что придется делать это заново. Край спуска находится над землей примерно в 30 см. Вы представляете как будут грохаться дети ж..ой?Цитата:В прошлом году украшения практически не было... позорище, голый центр. При том, что цены выросли на всё, в этом году еще меньше выделяют, а значит ждать чуда не приходится.