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≡ "Откуда такие суммы?" Министра спросили о чиновниках, проигравших миллионы в казино
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45412
"Откуда такие суммы?" Министра спросили о чиновниках, проигравших миллионы в казино
Отправлено: 01.11.22 - 15:03
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В кулуарах заседания правительства журналисты поинтересовались у министра национальной экономики Алибека Куантырова спросили о ситуации с чиновниками, которые проиграли в казино более 500 миллионов тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5579
Re: "Откуда такие суммы?" Министра спросили о...
Отправлено: 01.11.22 - 15:03
#1
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Азартные игры, охота на живых зверей, патологическая жадность и ещё ряд странных потребностей людей психологи обозначили как заболевания требующих лечения. Очень любопытно, товарищ Куантыров принял к сведению для дальнейшего принятия мер к этим игроманам....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11697
Re: "Откуда такие суммы?" Министра спросили о...
Отправлено: 01.11.22 - 15:08
#2
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Ну поиграли и проиграли. Это же клёво!. Как пришли так и ушли)) закон . Надо больше казино замутить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11697
Re: "Откуда такие суммы?" Министра спросили о...
Отправлено: 01.11.22 - 15:10
#3
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В СССР тоже казино было. Игровые автоматы. Напротив театра! Я там тоже два - три рубля ушатывал)
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