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"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45412
"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 14:46
- Я по документам смотрел, вы в прошлом году создали проблемы по новогоднему оформлению, - обратился аким Костаная к представителю ТОО. - Вы же занимались ёлкой, потом её критиковали всю дорогу. Теперь новогоднее оформление тоже вы выиграли. В этом году такая же будет ёлка как в прошлом году?
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8833
Re: "Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким...
Отправлено: 01.11.22 - 14:46
Цитата:
Два раза наступать на одни и те же грабли могут только наши чиновники.
Цитата:
Значит, они признают, что в прошлом году была ненормальная?
Да и что за ответ "нормальная"?
Уже сейчас должны быть как минимум эскизы оформления, которые должны быть представлены и утверждены. Или они рассчитывают купить в китае новые гирлянды и тупо их пучком повесить?
Я уже сейчас пересмотел все гирлянды для двора, отремонтировал порванные, планирую что и куда повесить, что докупить.
Цитата:
Смотрю, в соседнем дворе на выходных заявились установщики... ДВА месяца подготовленная площадка пустовала... Я так и сказал, в ноябре будут. Не вытерпели, раньше на пару дней пришли.
Установили горку. Уже сейчас видно, что придется делать это заново. Край спуска находится над землей примерно в 30 см. Вы представляете как будут грохаться дети ж..ой?
Цитата:
В прошлом году украшения практически не было... позорище, голый центр. При том, что цены выросли на всё, в этом году еще меньше выделяют, а значит ждать чуда не приходится.
Установкой новогодней ёлки в этом году, как и в прошлом, займётся ТОО "New level".
Два раза наступать на одни и те же грабли могут только наши чиновники.
Цитата:
- В этом году нормальная будет, - отвечал представитель ТОО Ренат КУДАСОВ.
Значит, они признают, что в прошлом году была ненормальная?
Да и что за ответ "нормальная"?
Уже сейчас должны быть как минимум эскизы оформления, которые должны быть представлены и утверждены. Или они рассчитывают купить в китае новые гирлянды и тупо их пучком повесить?
Я уже сейчас пересмотел все гирлянды для двора, отремонтировал порванные, планирую что и куда повесить, что докупить.
Цитата:
Фирма обещает завершить работы до конца ноября, хотя финальные работы идут уже после того, как выпал первый снег.
Смотрю, в соседнем дворе на выходных заявились установщики... ДВА месяца подготовленная площадка пустовала... Я так и сказал, в ноябре будут. Не вытерпели, раньше на пару дней пришли.
Установили горку. Уже сейчас видно, что придется делать это заново. Край спуска находится над землей примерно в 30 см. Вы представляете как будут грохаться дети ж..ой?
Цитата:
В прошлом году общая фактическая сумма договора на оформление города составляла 32,2 млн тенге. В этом году сумму сократили до 29,7 млн тенге,
В прошлом году украшения практически не было... позорище, голый центр. При том, что цены выросли на всё, в этом году еще меньше выделяют, а значит ждать чуда не приходится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5579
Re: "Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким...
Отправлено: 01.11.22 - 15:15
Надо потребовать чтобы ёлка была не из горючих материалов, иначе сожгут к чертям, нынче народ стал злыднем,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13161
Re: "Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким...
Отправлено: 01.11.22 - 15:25
Цитата:
Ну да а прочитать весь текст и понять что данный подрядчик каждый год дэмпингует лот посему постояно его выигрывает не судьба?))
Закон о госзакупках вот корень многих проблем
Цитата:
Открывай ИП выходи на следующий год на конкурс,демпенгуй лот до самой минимальной цены чтобы выйграть его а потом на те деньги что ты указал умудрись заказать эскиз,нанять работников с машинами и оборудованием,купить ёлку и украшения а если выйдет перебор никого это не волнует ты сам цену указал за которую сможешь провести работу))) ах ты не будешь ее выполнять? Ну тогда суд,с тебя спишут неустойку,не выплатят деньги за заказ,ты попадаешь на сайте госзакупок в маркер ненадежных поставщиков и по сути играть на лотах ты уже не сможешь
Конец карьеры Юджина поставщика
Не совсем)) через третье лицо опять регистрируешь ИП выходишь на конкурс и вуаля ты снова в деле)
Да при этом город останется без елки украшений и цветов летом)
Деньги которые чиновники не смогли освоить на закупках возвращаются в республиканский бюджет а за такое прилетает нагоняй за то что на местах не смогли нормально распорядится деньгами за это на следующий год городу выделяют уже меньше денег и крутись вертись
Поставщики эту схему прекрасно знают поэтому могут наглеть как хотят)
Поэтому чиновники держаться за каждого поставщика чтобы не получать хейта сверху и снизу и частенько акиматы нарушая закон выполняют часть работы за дэмпенгующие фирмы которые сидят В Алмате и даже не собираются приезжать)
Цитата:
Вот конкретный пример такой несвойственной аутсорсной работы
На месте акима города лучше бы он так всенородно это не озвучивал))
Хотя подождите?
Внутренняя политика это что? Цензура,идеология,Митинги
Если исходить из этой логики то новый год это идеологический скрепно-народный праздник
И если будет плохое оформление то народ возмутиться и выйдет на митинги! Точно это работа внутренней политики также как ловлю преступников надо передать в управление экономики ведь понятно же что преступники воруют потомучто нет денег,а денег нет потомучто управление экономики плохо их распределяет)))
yudjin:
Два раза наступать на одни и те же грабли могут только наши чиновники.
Два раза наступать на одни и те же грабли могут только наши чиновники.
Ну да а прочитать весь текст и понять что данный подрядчик каждый год дэмпингует лот посему постояно его выигрывает не судьба?))
Закон о госзакупках вот корень многих проблем
Цитата:
yudjin:
Уже сейчас должны быть как минимум эскизы оформления, которые должны быть представлены и утверждены. Или они рассчитывают купить в китае новые гирлянды и тупо их пучком повесить? Я уже сейчас пересмотел все гирлянды для двора, отремонтировал порванные, планирую что и куда повесить, что докупить
Уже сейчас должны быть как минимум эскизы оформления, которые должны быть представлены и утверждены. Или они рассчитывают купить в китае новые гирлянды и тупо их пучком повесить? Я уже сейчас пересмотел все гирлянды для двора, отремонтировал порванные, планирую что и куда повесить, что докупить
Открывай ИП выходи на следующий год на конкурс,демпенгуй лот до самой минимальной цены чтобы выйграть его а потом на те деньги что ты указал умудрись заказать эскиз,нанять работников с машинами и оборудованием,купить ёлку и украшения а если выйдет перебор никого это не волнует ты сам цену указал за которую сможешь провести работу))) ах ты не будешь ее выполнять? Ну тогда суд,с тебя спишут неустойку,не выплатят деньги за заказ,ты попадаешь на сайте госзакупок в маркер ненадежных поставщиков и по сути играть на лотах ты уже не сможешь
Конец карьеры Юджина поставщика
Не совсем)) через третье лицо опять регистрируешь ИП выходишь на конкурс и вуаля ты снова в деле)
Да при этом город останется без елки украшений и цветов летом)
Деньги которые чиновники не смогли освоить на закупках возвращаются в республиканский бюджет а за такое прилетает нагоняй за то что на местах не смогли нормально распорядится деньгами за это на следующий год городу выделяют уже меньше денег и крутись вертись
Поставщики эту схему прекрасно знают поэтому могут наглеть как хотят)
Поэтому чиновники держаться за каждого поставщика чтобы не получать хейта сверху и снизу и частенько акиматы нарушая закон выполняют часть работы за дэмпенгующие фирмы которые сидят В Алмате и даже не собираются приезжать)
Цитата:
Кроме того, Марат Жундубаев предложил "немного разгрузить" отдел ЖКХ и передать ответственность за новогоднее оформление и внешний вид билбордов отделу внутренней политики.
- В принципе, это ваш профиль, вы занимаетесь этим постоянно, - отметил глава города.
- В принципе, это ваш профиль, вы занимаетесь этим постоянно, - отметил глава города.
Вот конкретный пример такой несвойственной аутсорсной работы
На месте акима города лучше бы он так всенородно это не озвучивал))
Хотя подождите?
Внутренняя политика это что? Цензура,идеология,Митинги
Если исходить из этой логики то новый год это идеологический скрепно-народный праздник
И если будет плохое оформление то народ возмутиться и выйдет на митинги! Точно это работа внутренней политики также как ловлю преступников надо передать в управление экономики ведь понятно же что преступники воруют потомучто нет денег,а денег нет потомучто управление экономики плохо их распределяет)))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19643
"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 15:48
Цитата:
Ну думаю наш народ, наши активисты и так делают очень много.
Хотят везде, фотографируют на китаяфоны все, мучаются, выкладывают все в сеть, зная что за них это сделают другие люди.
Ну тоже считается работой..
А если еще и сфотать и написать критику и жалобы, так это вообще, к звезде Героя таких надо приставить!
Такова их работа..
abaika95:
Открывай ИП выходи на следующий год на конкурс,демпенгуй
Открывай ИП выходи на следующий год на конкурс,демпенгуй
Ну думаю наш народ, наши активисты и так делают очень много.
Хотят везде, фотографируют на китаяфоны все, мучаются, выкладывают все в сеть, зная что за них это сделают другие люди.
Ну тоже считается работой..
А если еще и сфотать и написать критику и жалобы, так это вообще, к звезде Героя таких надо приставить!
Такова их работа..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11697
"Мы не виноваты, что вы демпинганули" - Аким Костаная высказался о проблемах с оформлением ёлки к Новому году
Отправлено: 01.11.22 - 15:53
Цитата:
111:Ну и че. .вы должны в штаны писить. Потому что мы за вами следим. Вы олигархи, работадатели. , так сказать элита . Вот и бойтесь. )))
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