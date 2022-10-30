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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 21:03
Цитата:
Ну и славненько!
Расслабся и полуйчай удовольствия
Kairat stayer:
Давно пересёк финишную линию.
Давно пересёк финишную линию.
Ну и славненько!
Расслабся и полуйчай удовольствия
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 21:07
Редакции на заметку.
Никто так тщательно не блюдëт правила форума, как хозяйва ссужженных кухарок по воскресеньям и средам...
Примета такая!
Никто так тщательно не блюдëт правила форума, как хозяйва ссужженных кухарок по воскресеньям и средам...
Примета такая!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1578
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 21:11
Цитата:
А и как проходил процесс кормления, можно подробнее, я записываю.
Цитата:
Опять, мы!
Да, кто, мы-то?
Ты в секту записался чтоли?
Или иностранные спецслужбы завербовали?
111:
мы добрее, выкормили их всех тут..
мы добрее, выкормили их всех тут..
А и как проходил процесс кормления, можно подробнее, я записываю.
Цитата:
111:
Мы по другому и не можем.
Мы по другому и не можем.
Опять, мы!
Да, кто, мы-то?
Ты в секту записался чтоли?
Или иностранные спецслужбы завербовали?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 910
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 00:12
Велесова ночь.
У славян ночь с 31 октября (листопада) на 1 ноября(груденя) называется Велесова ночь, когда Белобог окончательно передаёт Коло Года Чернобогу, а Врата Нави до первых петухов (либо до самого рассвета) широко распахнуты в Явь.
Следующий день (1 груденя/ноября) иногда называют Мариным днём.
Велесова ночь – это ночь великой силы, когда истончаются границы между мирами, когда духи наших предков и тех, что будут жить после нас, предстают неотъемлемым целым, вместе с умирающим и обновляющимся миром, со стихиями и их мощью.
Прежде всего, это семейный праздник. Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род.
Перед наступлением темноты разводили Огонь, прыжки через который, а также хождение босыми ногами по раскаленным углям было обрядом очищения и освобождения от злых сил.
Именно поэтому празднование Велесовой ночи для Славян имело особое значение.
Вместе с пониманием этих явлений приходит неожиданно новое восприятие народных праздников, обычаев, а также противоборствующего единения стихий.
У славян этот день носил свои имена. Так в Беларуси — Дзяды — языческий обряд поминовения усопших.
Обряд «Дзяды» является источником чистых мыслей и чувств. Ему всегда придавалась особое важное значение.
Именно этот обряд может спасти от забывчивости своих корней, что влечёт к бездуховности и потери нравственности.
Ночью в это время на улицу выставляется тарелка с угощением для душ умерших. На подоконник ставится свеча, она указывает (как маяк) путь душам, которые готовы прийти к вам и помочь. На Алтарь праздника кладутся яблоки, тыквы, кабачки, осенние цветы. Вспоминают ушедших близких, друзей, родственников, но без сожаления.
Дни поминовения предков свято чтились у славян. Перед празднеством убирались в доме, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков.
Накрывали праздничный стол, где хозяин дома перед трапезой рек специальное слово («Деды приходите, с нами пейте, ядите…»), и приглашал всех предков на ужин.
В доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов
Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода.
Во время праздничного ужина позволялось говорить только о предках – их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела.
Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался – воспоминанием об умерших совсем недавно.
По завершению празднования, хозяин провожал Дедов со словами: «Прощайте Деды, идите, с собой (беду, болезнь, и т.п.) заберите, нас долго ждите…».
У славян ночь с 31 октября (листопада) на 1 ноября(груденя) называется Велесова ночь, когда Белобог окончательно передаёт Коло Года Чернобогу, а Врата Нави до первых петухов (либо до самого рассвета) широко распахнуты в Явь.
Следующий день (1 груденя/ноября) иногда называют Мариным днём.
Велесова ночь – это ночь великой силы, когда истончаются границы между мирами, когда духи наших предков и тех, что будут жить после нас, предстают неотъемлемым целым, вместе с умирающим и обновляющимся миром, со стихиями и их мощью.
Прежде всего, это семейный праздник. Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род.
Перед наступлением темноты разводили Огонь, прыжки через который, а также хождение босыми ногами по раскаленным углям было обрядом очищения и освобождения от злых сил.
Именно поэтому празднование Велесовой ночи для Славян имело особое значение.
Вместе с пониманием этих явлений приходит неожиданно новое восприятие народных праздников, обычаев, а также противоборствующего единения стихий.
У славян этот день носил свои имена. Так в Беларуси — Дзяды — языческий обряд поминовения усопших.
Обряд «Дзяды» является источником чистых мыслей и чувств. Ему всегда придавалась особое важное значение.
Именно этот обряд может спасти от забывчивости своих корней, что влечёт к бездуховности и потери нравственности.
Ночью в это время на улицу выставляется тарелка с угощением для душ умерших. На подоконник ставится свеча, она указывает (как маяк) путь душам, которые готовы прийти к вам и помочь. На Алтарь праздника кладутся яблоки, тыквы, кабачки, осенние цветы. Вспоминают ушедших близких, друзей, родственников, но без сожаления.
Дни поминовения предков свято чтились у славян. Перед празднеством убирались в доме, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков.
Накрывали праздничный стол, где хозяин дома перед трапезой рек специальное слово («Деды приходите, с нами пейте, ядите…»), и приглашал всех предков на ужин.
В доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов
Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода.
Во время праздничного ужина позволялось говорить только о предках – их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела.
Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался – воспоминанием об умерших совсем недавно.
По завершению празднования, хозяин провожал Дедов со словами: «Прощайте Деды, идите, с собой (беду, болезнь, и т.п.) заберите, нас долго ждите…».
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 910
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 00:36
Так как эта ночь всегда была овеяна мистикой и загадочностью, наши предки считали, что именно это поможет им в исполнении их желаний.
А чтобы они исполнились все мечты записывали на бумаге и клали под подушку, а перед сном приговаривали: «Темная ночь, заклинаю мне помочь.Велес, потрудись, загаданное, появись».
Перед сном в эту праздничную ночь можно загадать желание, положив под подушку яблоко.
Как проснетесь – съешьте яблоко. Считается, что после такого ритуала желание непременно сбудется!
А, очищая яблоко от кожуры, можно заглянуть в будущее – узнать, долго ли вы проживете на этом свете. Все зависит от срезанной кожуры: чем длиннее она, тем дольше жизнь.
Загадать желание можно и перед зеркалом. Зажгите свечу. Встаньте перед зеркалом. Представьте, что ваше желание уже осуществилось.
Заглянуть в будущее можно также, глядя на пламя свечи. Сумеете разгадать причудливые очертания пламени свечи – узнаете о подарках судьбы.
А еще в эту ночь можно распрощаться с болезнями, проблемами, невезением.
На полосках бумаги напишите то, от чего необходимо избавиться. Одна полоска – одна проблема. В пламени оранжевой свечи сжигайте эти проблемы.
Не упустите свой шанс!
А чтобы они исполнились все мечты записывали на бумаге и клали под подушку, а перед сном приговаривали: «Темная ночь, заклинаю мне помочь.Велес, потрудись, загаданное, появись».
Перед сном в эту праздничную ночь можно загадать желание, положив под подушку яблоко.
Как проснетесь – съешьте яблоко. Считается, что после такого ритуала желание непременно сбудется!
А, очищая яблоко от кожуры, можно заглянуть в будущее – узнать, долго ли вы проживете на этом свете. Все зависит от срезанной кожуры: чем длиннее она, тем дольше жизнь.
Загадать желание можно и перед зеркалом. Зажгите свечу. Встаньте перед зеркалом. Представьте, что ваше желание уже осуществилось.
Заглянуть в будущее можно также, глядя на пламя свечи. Сумеете разгадать причудливые очертания пламени свечи – узнаете о подарках судьбы.
А еще в эту ночь можно распрощаться с болезнями, проблемами, невезением.
На полосках бумаги напишите то, от чего необходимо избавиться. Одна полоска – одна проблема. В пламени оранжевой свечи сжигайте эти проблемы.
Не упустите свой шанс!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11691
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.22 - 00:48
Цитата:
YESNO: Одна полоска – одна проблемаА две полоски это беременость.
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