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≡ 22 костанайца попали в ДТП по дороге в Екатеринбург
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45409
22 костанайца попали в ДТП по дороге в Екатеринбург
Отправлено: 31.10.22 - 13:17
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Пассажирский автобус перевернулся в Кунашакском районе Челябинской области в понедельник, 31 октября. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пострадали 13 человек. Жители Костаная ехали на работу вахтовым методом в Екатеринбург.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
987
Re: 22 костанайца попали в ДТП по дороге в Екатеринбург
Отправлено: 31.10.22 - 13:17
#1
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Дороги не чистят песком не обрабатывают,голимый гололёд. Ели проехали,кошмар полный.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11691
22 костанайца попали в ДТП по дороге в Екатеринбург
Отправлено: 31.10.22 - 22:21
#2
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В этом году вахта опять поперла. Оживились. С нашим курсом очень выгодно. Вот на днях родственник опять поехал, хотя не гонял уже года три. Правильно Марик говорит. Надо курс 1 к 10. А ещё лучше 1 к 40. Ваще станем милионерами как таджики возвращаясь домой с вахты.

[Исправлено: Vit, 31.10.2022 - 21:26]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
92
Re: 22 костанайца попали в ДТП по дороге в Екатеринбург
Отправлено: 31.10.22 - 23:40
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:


....расскажи нам неучам как правильно чистить дороги песком,я так понимаю берёшь металичикий ёршик сыпишь песок и пошёл с лева на право.
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