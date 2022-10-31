Отправлено: - 23:26

drakon:



Цитата:....может поедем Дракоша уберём асфальт из под деревьев.Правда дорого сейчас туда летать.У меня родственник не далеко живёт может его попросить да и однокласник ещё в микрашке живёт,надо спросить у него.