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Тротуар на ул. Строительной в Костанае все-таки сделали удобнее для инвалидов
Тротуар на ул. Строительной в Костанае все-таки сделали удобнее для инвалидов
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