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≡ Тротуар на ул. Строительной в Костанае все-таки сделали удобнее для инвалидов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45409
Тротуар на ул. Строительной в Костанае все-таки сделали удобнее для инвалидов
Отправлено: 31.10.22 - 17:07
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13 октября «НГ» публиковала репортаж об итогах ремонта пешеходной зоны на этой улице. Одна из проблем — разновысокие, корявые примыкания участков нового тротуара к проезжей части, которые на инвалидной коляске не преодолеешь.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25504
Re: Тротуар на ул. Строительной в Костанае все-таки сделали...
Отправлено: 31.10.22 - 17:07
#1
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И надолго, этот асфальт?... :lol: :-x
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5577
Re: Тротуар на ул. Строительной в Костанае все-таки сделали...
Отправлено: 31.10.22 - 20:51
#2
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Очень удобно, можно разобрать и обратно собрать, чем вы недовольны?
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