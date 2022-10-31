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≡ Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили министр торговли и аким Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45409
Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили министр торговли и аким Костанайской области
Отправлено: 31.10.22 - 18:22
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По словам Жумангарина, решение проблемы с сахаром власти видят в меморандумах, по которым заводам будут давать финансирование. Речь о 45 млрд тенге, половину из которых выделит бюджет, половину бизнес.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19631
Re: Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили...
Отправлено: 31.10.22 - 18:22
#1
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Чтоб с России не шло, сделать курс один к десяти..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8966
Re: Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили...
Отправлено: 31.10.22 - 18:41
#2
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Цитата:
- В прошлом году была большая проблема с сахаром,

Источник:

В этом году,летом.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
924
Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили министр торговли и аким Костанайской области
Отправлено: 31.10.22 - 19:14
#3
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Цитата:
на рынок может зайти дешевый сахар из России

Весной-летом Россия была виновата в высокой цене на сахар запретив его вывоз, теперь виновата в снижении цены на него (даже несмотря на искусственно взвинченный курс рубля). В субботу на базаре купил сахар по 460, видимо дешевле уже не будет, раз министры решили, что такая цена должна быть с завода!?

[Исправлено: KOS77, 31.10.2022 - 18:15]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11687
Re: Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили...
Отправлено: 31.10.22 - 20:11
#4
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Цитата:
111:

Верно Марикджан! Не нужны нам их дешёвый газ, не нужны нам их дешёвый сахар, яйца. Мы будем закупать сразу в Бразилии один корабль пока в Астане выгружается, второй в пути, третий на погрузке. Чет это уже где то было вроде? А да, вспомнил. Зачем нам европейцам дешёвый газ от России , надоел он нам, лучше теперь будем дорогой покупать у США , трубопроводы взорвем
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4284
Re: Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили...
Отправлено: 31.10.22 - 20:29
#5
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Категория С2 - это которые цыплята сносят?
В холодильнике они проваливаются в ячейки))) :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8966
Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили министр торговли и аким Костанайской области
Отправлено: 31.10.22 - 20:39
#6
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Цитата:
bgb:
Категория С2 - это которые цыплята сносят? В холодильнике они проваливаются в ячейки

Нет, то что проваливается в ячейки-это категория СМ.
Яйцо с2 всего на 2-4 гр меньше С1,а многие производители в том числе и местные яйцо с2 маркируют как с1,тем самым искусственно завышают стоимость.
Другими словами ,то что раньше было с2 теперь подходит под с1,а то что было с3 теперь штампуют как с2.
Впрочем как и везде сейчас,молок 0.9,пиво 0.4
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5577
Re: Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили...
Отправлено: 31.10.22 - 20:58
#7
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Не хотят министры работать, то кивают на соседей, всякие причины придумывают. Везите сырец с Бразилии, переработайте его в сахар, продавайте по чем выйдет, вы же ведь можете запретить ввоз из вне , что вам мешает
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