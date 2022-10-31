Отправлено: - 20:11

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Цитата:Верно Марикджан! Не нужны нам их дешёвый газ, не нужны нам их дешёвый сахар, яйца. Мы будем закупать сразу в Бразилии один корабль пока в Астане выгружается, второй в пути, третий на погрузке. Чет это уже где то было вроде? А да, вспомнил. Зачем нам европейцам дешёвый газ от России , надоел он нам, лучше теперь будем дорогой покупать у США , трубопроводы взорвем