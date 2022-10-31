Прогноз на 5 дней
пасмурно+1°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Осадки в виде дождя и снега обещают синоптики в первые дни ноября в Костанае и по области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45408
Осадки в виде дождя и снега обещают синоптики в первые дни ноября в Костанае и по области
Отправлено: 31.10.22 - 19:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 1 ноября, на западе Костанайской области ночью осадки в виде дождя и снега, а днём осадки уже на большей части региона. В Костанае и во вторник, и в среду облачно, осадки.
Читать новость

Я
§ Яжбать
(Пользователи)
Регистрация:
03.09.20
Сообщений:
10
Re: Осадки в виде дождя и снега обещают синоптики в первые дни...
Отправлено: 31.10.22 - 19:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А просто написать, что в начале ноября ожидаются дожди и снег, а не осадки в виде бла-бла, вам религия не позволяет?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS