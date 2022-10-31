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≡ Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили министр торговли и аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45406
Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили министр торговли и аким Костанайской области
Отправлено: 31.10.22 - 18:22
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По словам Жумангарина, решение проблемы с сахаром власти видят в меморандумах, по которым заводам будут давать финансирование. Речь о 45 млрд тенге, половину из которых выделит бюджет, половину бизнес.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19631
Re: Дешевые яйца, избыток гречки - Борьбу с ростом цен обсудили...
Отправлено: 31.10.22 - 18:22
#1
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Чтоб с России не шло, сделать курс один к десяти..
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