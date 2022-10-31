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≡ Дела о отзыве лицензии у КСТУ рассмотрел Верховный суд. Почему не поставили точку?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45406
Дела о отзыве лицензии у КСТУ рассмотрел Верховный суд. Почему не поставили точку?
Отправлено: 31.10.22 - 17:32
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Вуз требовал, во-первых, признать недействительным профилактический контроль и надзор с посещением университета, и во-вторых, обжаловать и отменить действия по назначению проверки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2877
Re: Дела о отзыве лицензии у КСТУ рассмотрел Верховный суд....
Отправлено: 31.10.22 - 17:32
#1
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Этот ВУЗ стоит закрыть только из-за того что они падежные окончания в своём названии игнорируют.
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