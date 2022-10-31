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≡ С делом Дарбаева не связано - Отставку председателя Костанайского областного суда прокомментировали в пресс-службе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45403
С делом Дарбаева не связано - Отставку председателя Костанайского областного суда прокомментировали в пресс-службе
Отправлено: 31.10.22 - 15:46
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Президент РК отправил в отставку нескольких судей, в том числе председателя Костанайского областного суда. Читатели "НГ" предположили, что отставка Анатолия Смолина связана с уголовным делом экс-председателя коллегии по административным делам.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25503
Re: С делом Дарбаева не связано - Отставку председателя...
Отправлено: 31.10.22 - 15:46
#1
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Тяжёлая работа.
Дождался, таки - пенсию... :lol: :-o
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