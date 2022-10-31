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≡ Подпольный алкогольный цех накрыли в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45401
Подпольный алкогольный цех накрыли в Костанайской области
Отправлено: 31.10.22 - 13:19
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В цехе изъяли более 6 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции без учетных контрольных марок. Общая стоимость изъятого алкоголя превышает 7 млн тенге. Незаконную деятельность пресек департаментом АФМ по Костанайской области.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
987
Re: Подпольный алкогольный цех накрыли в Костанайской области
Отправлено: 31.10.22 - 13:19
#1
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Где то же покупали этот спирт? Значить там на заводе по производству спирта есть каналы сбыта
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