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≡ Привидения, скелеты и гостья из США - Как отметили Хэллоуин в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45401
Привидения, скелеты и гостья из США - Как отметили Хэллоуин в Костанае
Отправлено: 31.10.22 - 12:25
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Разговорный клуб на тему Хэллоуина провели в Американском Уголке в здании библиотеки им. Толстого. Около 40 человек - горожане, изучающие английский язык, читатели и волонтеры - пришли в образах героев фильмов и мультфильмов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19621
Re: Привидения, скелеты и гостья из США - Как отметили Хэллоуин...
Отправлено: 31.10.22 - 12:25
#1
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Круто конечно..
Америка как обычно это мощь, это экономика, это мощь, и это прежде всего культура..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13160
Привидения, скелеты и гостья из США - Как отметили Хэллоуин в Костанае
Отправлено: 31.10.22 - 13:10
#2
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Цитата:
111:
Америка как обычно это мощь, это экономика, это мощь, и это прежде всего культура..

Про экономику спорно а вот про культуру совсем уж не объективно
Сами американцы утверждают что у них нет как таковой культуры А та что есть массовая тоесть ширпотреб и они очень завидуют европейцам и азиатам с устоявшимися традициями потому тыркают у всех культур по чучуть чтобы создать свою химеру к примеру немецкую традицию поедать колбаски с горчицей и котлеты на Октоберфест обернули в фастфудные хот доги и гамбургеры
Праздник эмигрантов ирландцев день святого Патрика сделали своим культурным кодом как и европейскую традицию рождества с ёлкой и Немецким Санта клаусом которого в мире толком не знали до Голливуда)
Но надо отдать им должное они так сильно популизировали свой ширпотреб что теперь весь мир думает что США великая культурная цивилизация)
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