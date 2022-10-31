Отправлено: - 13:10

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Америка как обычно это мощь, это экономика, это мощь, и это прежде всего культура..

Цитата:Про экономику спорно а вот про культуру совсем уж не объективноСами американцы утверждают что у них нет как таковой культуры А та что есть массовая тоесть ширпотреб и они очень завидуют европейцам и азиатам с устоявшимися традициями потому тыркают у всех культур по чучуть чтобы создать свою химеру к примеру немецкую традицию поедать колбаски с горчицей и котлеты на Октоберфест обернули в фастфудные хот доги и гамбургерыПраздник эмигрантов ирландцев день святого Патрика сделали своим культурным кодом как и европейскую традицию рождества с ёлкой и Немецким Санта клаусом которого в мире толком не знали до Голливуда)Но надо отдать им должное они так сильно популизировали свой ширпотреб что теперь весь мир думает что США великая культурная цивилизация)