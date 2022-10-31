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≡ «Тобол» одержал историческую победу и возглавил турнирную таблицу чемпионата Казахстана по баскетболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45401
«Тобол» одержал историческую победу и возглавил турнирную таблицу чемпионата Казахстана по баскетболу
Отправлено: 31.10.22 - 11:40
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В первом в сезоне домашнем двухматчевом противостоянии БК «Тобол» принимал на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» действующего чемпиона и лидера чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Астану».
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4099
Re: «Тобол» одержал историческую победу и возглавил турнирную...
Отправлено: 31.10.22 - 11:40
#1
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Хорошая новость, я не спортивный эксперт, но видел игру в прошлом году когда Астана серьёзно теснила Тобол, а тут такое!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2876
Re: «Тобол» одержал историческую победу и возглавил турнирную...
Отправлено: 31.10.22 - 12:10
#2
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20 лет назад при Ряскине, БК "Тобол" рвал всех и был чемпионом.
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