Отправлено: - 11:01

Не пойму по какой причине меня записали в оппозицию, сначала антиНазарбаевскую, теперь антиТокаевскую, по мне они оба - два и есть оппозиция для народа и страны. Так вот мне присылают ссылки на призывы - отца казахской демократии, непримиримого борца с кровавым режимом Мухтара Кабуловича Аблязова, где он предлагает заработать кучу бабла. Предложение такое: 1.