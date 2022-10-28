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≡ Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45398
Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 11:01
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Не пойму по какой причине меня записали в оппозицию, сначала антиНазарбаевскую, теперь антиТокаевскую, по мне они оба - два и есть оппозиция для народа и страны. Так вот мне присылают ссылки на призывы - отца казахской демократии, непримиримого борца с кровавым режимом Мухтара Кабуловича Аблязова, где он предлагает заработать кучу бабла. Предложение такое: 1.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17403
Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 29.10.22 - 08:24
#15
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Цитата:
abaika95:
Гапон агент спецслужб который подписался создавать ручные рабочие поофсоюзы на фабриках

А кто же тогда Абайка? :lol:

Цитата:
abaika95:
товарищ майор в данном случае

8-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13159
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 29.10.22 - 22:32
#16
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Цитата:
maxsaf:
А кто же тогда Абайка?

Я вроде людей ни к чему не призываю и под пули не веду как Гапон
Я больше Василий Розанов в этой ситуации)
Публицист
Философ
Тролль
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4099
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 31.10.22 - 11:33
#17
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Рубрику создать надо "Смешные новости")))
Не ешьте всё что вываливается из интернета )))
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