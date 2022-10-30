Рудный имеет неоднородную славу в Костанайской области. Часто я ловил себя на мысли, что мой родной город имеет неофициальный статус криминальной столицы региона. Но была у моего города и другая слава. Рудный гордился своей культурой. Читать новость
родом из Шанхая2022: 111: Рудный имеет неоднородную славу в Костанайской области. Часто я ловил себя на мысли, что мой родной город имеет неофициальный статус криминальной столицы региона. То весь город шокирован изнасилованием и убийством семилетней Виктории Гани, то начальник департамента полиции на отчетной встрече рассказывает про рудничанина, который расчленил пенсионерку-инвалида и ее внучку, а после готовился спустить их на дно Тобола. Таких новостей можно вспомнить десятки. Хотя если бы я не читал новости, то, может, и не замечал, как, вероятно, опасны рудненские улочки.
Почему слова автора приписываются мне? И в комменте номер 14 сразу идут какие то оскорбления?
Но была у моего города и другая слава. Рудный гордился своей культурой. Наши творческие коллективы считались лучшими в области, часто привозили международные и республиканские награды. Чаще всего это не суперпрофессиональные коллективы, а самодеятельность, инициированная конкретным человеком. Даж не знаю как к вам обратится товарищь или господин Говоров.Ваша предыдущая статья как вы побывали на концерте Шуры и Лёвы,как мы знаем теперече что вы фанат этих ребят.И так как ребята отказываются выступать в своей стране едут в ближнее или дальнее зарубежье подзаработать не только они но другие как мы знаем певцы,музыканты,юмористы и.т.д..Может стоит пригласить Шуру и Лёву в Рудный не толькоже по столицам разезжать.Барабанщик может примерить костюм шахтёра или поводить карьерный грузовик,посетить ГОК посмореть производство окатыша.Вот при Союзе если вы помните выступала знаменитая группа Земляне во дворце даже имел честь присутствовать.Да кстати пели и играли в живую,тогда фанеры ещё не было.И автобусные рейсы были организованы из обл.центра туда и обратно.У вас перспективы огромные можете всю эту так скажем муз. тусовку приютить у себя конечно если они согласятся ,будете у себя дома восхищатся.Только когда они вам приедятся куда девать будете вот вопрос?
Вы на что то намекаете, когда пишите "пухленький": - я помню по своей комсомольской юности состязание двух ведущих комсомольских организации области: - Костанайского горкома ЛКСМ Казахстана и Рудненского горкома ЛКСМ Казахстана и при выборе первого секретаря обкома комсомола Бойко проиграл Андрею Башкову всего лишь несколько голосов. У Рудного был мощный спонсор - ССГПО , а у Костаная разрозненные городские организации и всесильный обком партии. В то время по области и не только по области , гремели Володя Исаев со своим "ОКЕАНОМ" и Руслан Булудов из Джетыгары со своей детской железной дорогой, Костанай как то был безликим, хотя его в то время возглавлял Серик Бектурганов.
родом из Шанхая2022: Даж не знаю как к вам обратится товарищь или господин Говоров.
Предлагаю обращаться по имени, но строго на "вы". Цитата:
родом из Шанхая2022: И так как ребята отказываются выступать в своей стране едут в ближнее или дальнее зарубежье подзаработать
Это не правда. Группа "Би-2" была вынуждена уехать из-за давления властей, которые отменяли концерты группы в разных городах. Это не единичный случай, с подобным давлением столкнулись и другие артисты, которые не поддержали действия Путина в Украине.
Георгий ГОВОРОВ: Это не правда. Группа "Би-2" была вынуждена уехать из-за давления властей, которые отменяли концерты группы в разных городах. Это не единичный случай, с подобным давлением столкнулись и другие артисты, которые не поддержали действия Путина в Украине.
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