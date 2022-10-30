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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.22 - 11:48
Цитата:
В своем предположении вы использовали формулировки, которых не было в моем посте. А лишь свои домыслы.
Ваш пост нарушает пункт
Цитата:
Обсуждение на тему смысловой нагрузки закрыто.
Don Julio:
То есть, я правильно понимаю, что Уважаемая Редакция, ветку "всякая всячина обо всём и обо всём", объективно считает, наполненой глубоким смыслом, смысловой нагрузкой и обилием актуальных обсуждаемых тем???
То есть, я правильно понимаю, что Уважаемая Редакция, ветку "всякая всячина обо всём и обо всём", объективно считает, наполненой глубоким смыслом, смысловой нагрузкой и обилием актуальных обсуждаемых тем???
В своем предположении вы использовали формулировки, которых не было в моем посте. А лишь свои домыслы.
Ваш пост нарушает пункт
Цитата:
2.2.4. Приёмы нечестного ведения дискуссий в виде «передёргиваний» высказываний собеседников, правки/удаления своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл, а также провокаций, направленных на участников Форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила.
Обсуждение на тему смысловой нагрузки закрыто.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1578
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.22 - 14:13
Цитата:
Они есть в правилах, на которые вы постоянно ссылаетесь.
Также есть в вашем "посте" где закрыли мою ветку, что не так?
Здесь вижу, здесь пиражки заворачивали?
При этом в ветке "всякая клевета",которая цветёт и пахнет, Уважаемая видит смысл.
Цитата:
Дак, возразить то нечего.
Rexyn:
В своем предположении вы использовали формулировки, которых не было в моем посте. А лишь свои домыслы.
В своем предположении вы использовали формулировки, которых не было в моем посте. А лишь свои домыслы.
Они есть в правилах, на которые вы постоянно ссылаетесь.
Также есть в вашем "посте" где закрыли мою ветку, что не так?
Здесь вижу, здесь пиражки заворачивали?
При этом в ветке "всякая клевета",которая цветёт и пахнет, Уважаемая видит смысл.
Цитата:
Rexyn:
Обсуждение на тему смысловой нагрузки закрыто.
Обсуждение на тему смысловой нагрузки закрыто.
Дак, возразить то нечего.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.22 - 15:28
Цитата:
Возражать есть смысл, если человек готов слушать аргументы стороны. У вас такой цели, по моим наблюдениям нет. А повторять одно и то же вам разными словами - бесполезная трата времени сотрудников редакции. Потому диалог с вами и закрыт.
Don Julio:
Дак, возразить то нечего.
Дак, возразить то нечего.
Возражать есть смысл, если человек готов слушать аргументы стороны. У вас такой цели, по моим наблюдениям нет. А повторять одно и то же вам разными словами - бесполезная трата времени сотрудников редакции. Потому диалог с вами и закрыт.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19618
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.22 - 15:33
Извиняюсь, накладочка..
[Исправлено: 111, 30.10.2022 - 15:34]
[Исправлено: 111, 30.10.2022 - 15:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1578
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.22 - 18:43
Цитата:
Позволю себе ответить вам на ваш пост, вашими же словами.
Цитата:
Гнусно, что редакция поддерживает сторону откровенно ограниченных пользователей позволяющих себе провокации и фейки.
И вдвойне гнусно, что это объясняется правилами форума.
Rexyn:
Возражать есть смысл, если человек готов слушать аргументы стороны. У вас такой цели, по моим наблюдениям нет.
Возражать есть смысл, если человек готов слушать аргументы стороны. У вас такой цели, по моим наблюдениям нет.
Позволю себе ответить вам на ваш пост, вашими же словами.
Цитата:
Rexyn:
В своем предположении вы использовали формулировки, которых не было в моем посте. А лишь свои домыслы. Ваш пост нарушает пункт
В своем предположении вы использовали формулировки, которых не было в моем посте. А лишь свои домыслы. Ваш пост нарушает пункт
Гнусно, что редакция поддерживает сторону откровенно ограниченных пользователей позволяющих себе провокации и фейки.
И вдвойне гнусно, что это объясняется правилами форума.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.22 - 19:45
Цитата:
Если уж цитируете, берите целиком, а отдельную часть, дабы не искажать смысл.
И от провокацией в адрес каких-либо пользователей воздержитесь.
Don Julio:
Позволю себе ответить вам на ваш пост, вашими же словами.
Позволю себе ответить вам на ваш пост, вашими же словами.
Если уж цитируете, берите целиком, а отдельную часть, дабы не искажать смысл.
И от провокацией в адрес каких-либо пользователей воздержитесь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1578
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.10.22 - 20:07
Цитата:
А толку-то?
Используя двойные стандарты и нарушая свои же правила, вы завтра уволитесь чтоли? Если я процитирую полностью
Цитата:
Хм. То что стало на форуме нормой и обыденностью, почему от вас обращение мне персонально?
Я ничего не исказил?
[Исправлено: Don Julio, 30.10.2022 - 20:12]
Rexyn:
Если уж цитируете, берите целиком, а отдельную часть, дабы не искажать смысл.
Если уж цитируете, берите целиком, а отдельную часть, дабы не искажать смысл.
А толку-то?
Используя двойные стандарты и нарушая свои же правила, вы завтра уволитесь чтоли? Если я процитирую полностью
Цитата:
Rexyn:
И от провокацией в адрес каких-либо пользователей воздержитесь.
И от провокацией в адрес каких-либо пользователей воздержитесь.
Хм. То что стало на форуме нормой и обыденностью, почему от вас обращение мне персонально?
Я ничего не исказил?
[Исправлено: Don Julio, 30.10.2022 - 20:12]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1474
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.22 - 09:42
Вышел из отпуска. Прочитал ветку. Полностью поддерживаю веб-редактора. Продолжение дискуссии считаю нецелесообразным. Если есть вопросы - пишите в личку, отвечу.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19618
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.22 - 09:51
Здравствуйте.
С выздоровлением.
Еще вопрос.
Насчет видео.
Я наконец то научился кидать видео так сказать тут.
Но для уточнения.
Видео можно все таки вставлять или это нарушение и нужно только ссылки?
Одно время как то говорили, почему, не знаю, что видео вставлять нельзя.
Ну или со ссылкой можно, или нет?
С выздоровлением.
Еще вопрос.
Насчет видео.
Я наконец то научился кидать видео так сказать тут.
Но для уточнения.
Видео можно все таки вставлять или это нарушение и нужно только ссылки?
Одно время как то говорили, почему, не знаю, что видео вставлять нельзя.
Ну или со ссылкой можно, или нет?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1474
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.10.22 - 11:33
Цитата:
Спасибо, но я не болел. Был в отпуске.
Цитата:
Если это видео из СМИ/соцсетей, лучше вставлять только ссылки. С вашим комментарием.
Такое решение было принято из-за большого количества видеороликов о войне в Украине - модераторы не могут просматривать все это видео, чтобы определить, есть в них нарушение или нет.
Если в видео содержится нейтральный контент, можно вставить и само видео. Но оно должно быть недлинным.
111:
С выздоровлением.
С выздоровлением.
Спасибо, но я не болел. Был в отпуске.
Цитата:
111:
Видео можно все таки вставлять или это нарушение и нужно только ссылки?
Видео можно все таки вставлять или это нарушение и нужно только ссылки?
Если это видео из СМИ/соцсетей, лучше вставлять только ссылки. С вашим комментарием.
Такое решение было принято из-за большого количества видеороликов о войне в Украине - модераторы не могут просматривать все это видео, чтобы определить, есть в них нарушение или нет.
Если в видео содержится нейтральный контент, можно вставить и само видео. Но оно должно быть недлинным.
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