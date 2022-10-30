Отправлено: - 11:48

Don Julio:

То есть, я правильно понимаю, что Уважаемая Редакция, ветку "всякая всячина обо всём и обо всём", объективно считает, наполненой глубоким смыслом, смысловой нагрузкой и обилием актуальных обсуждаемых тем???

2.2.4. Приёмы нечестного ведения дискуссий в виде «передёргиваний» высказываний собеседников, правки/удаления своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл, а также провокаций, направленных на участников Форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила.

Цитата:В своем предположении вы использовали формулировки, которых не было в моем посте. А лишь свои домыслы.Ваш пост нарушает пунктЦитата:Обсуждение на тему смысловой нагрузки закрыто.