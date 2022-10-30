Отправлено: - 09:50

родом из Шанхая2022:

Даж не знаю как к вам обратится товарищь или господин Говоров.

родом из Шанхая2022:

И так как ребята отказываются выступать в своей стране едут в ближнее или дальнее зарубежье подзаработать

Цитата:Предлагаю обращаться по имени, но строго на "вы".Цитата:Это не правда. Группа "Би-2" была вынуждена уехать из-за давления властей, которые отменяли концерты группы в разных городах. Это не единичный случай, с подобным давлением столкнулись и другие артисты, которые не поддержали действия Путина в Украине.Би-2 отменила летний тур по РоссииНо обсуждать концерт "Би-2" лучше в ветке со статьей, а не под колонкой мнений.