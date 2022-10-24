25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. В тот день казахи впервые заявили о своей независимости от метрополии. С той далекой поры прошло 32 года. Читать новость
abaika95: В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологов
Ну то что, в России такие есть, это понятно. Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы... Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось... Цитата:
abaika95: Или когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ
На вас не угодишь! То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать. Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся...
КГСПС: Детский сад какой-то. Соседу можно, значит и я сделаю?
Вот и скажите это путину)) Зачем он начал за США повторять тем самым включив повальный рубильник повторений Он же сказал теперь Мир же не будет прежним Вот и получает этот мир) Цитата:
Don Julio: Ну то что, в России такие есть, это понятно. Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы... Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...
В мире все должно быть уровнено Если в россии есть имперцы, шовинисты и националисты то значит в ответ они появится везде А что одним можно националистическими маршами по Москве ходить а другим строго запрещено?)) Цитата:
Don Julio: То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.
Вы меня с кем то спутали Вроде как русские тут бегают и орут что Россия их бросила на произвол судьбы в Азии и Путин приходи и спаси их)) А путину пофиг на русских ему главное рейтинг поправить свой Цитата:
Don Julio: Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся
А вы лучше не старайтесь) А то Сериков Малеевых ещё больше появится в ответ на ваши старания что завоете потом))
abaika95: Он же сказал теперь Мир же не будет прежним Вот и получает этот мир)
В настоящее время, глобально, мир уже не тот, каким был в прошлом году. Си Цзиньпин избранный в Китае, как ранее предполагали, на третий 5 срок, сказал на съезде, что мир будет биполярным (двуполярным), где гегемонами будут США и Китай. При этом, также обещал не продвигать гегемонию и экспансию, не вмешиваться во внутреннюю политику других стран, не применять двойные стандарты.
Ниже по ссылке, мнение одного из настоящих политических обозревателей, диванным экспертам будет интересно.
Цитата://мы начинали с низкого старта. С разрушенной экономики, и что еще страшней, с разрушенного, манкуртизированного национального самосознания//
Что то вы путаете: на момент выхода из состава СССР и образования своей так сказать Незалежности у нас было практически ВСЁ, и не было никакого низкого старта, я сужу по сельскому хозяйству и по своему родному совхозу: - у нас в совхозе было 6 000 общественного поголовья КРС, из них только 2 500 молочных коров; в личном подсобном хозяйстве народ держал до 2 000 голов скота; 25 000 пашни которые засевались, сенокосные угодья; молокозавод - который производил масла, кефир, сыры, мороженное; колбасный цех; крупорушка; своя мельница; свой колбасный цех.
И всё это кануло в Лету в результате назарбаевских реформ с сельским хозяйством: я помню его слова сказанные в голодные и холодные 90-е годы, когда большинство сёл сидело без света: - "....зачем нам развивать сельское хозяйство, все продукты мы КУПИМ за нефть, нефти у нас немеренно......" Так что у нас ВСЁ было - а, разрушил его сам Назарбаев и разрушил при этом и национальное самосознание он и его идеологические приспешники: - когда народу ЖРАТЬ нечего, то тут не до жиру, быть бы живу, хотя я считаю ни Назарбаев, ни Токаев никак не влияют на менталитет народа: - он как был и таким остаётся, просто идёт ПРИСПОСОБЛЕНИЕ к текущей ситуации: - выживать то надо.
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