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Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45396
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 10:48
Перед входом в концертный зал ДК гостей встречали два стола с национальной немецкой кухней, литературой на немецком языке и книгами по истории немцев Казахстана. Организаторы провели для гостей и зрителей небольшую викторину на знание немецкой культуры и истории.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 486
Re: Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой...
Отправлено: 29.10.22 - 10:48
Почему о всех мероприятиях мы узнаем постфактум?
Нигде, если честно, не увидел упоминания о данном мероприятии....
Зато когда какой нибудь торегали приезжает - весь город заклеивают афишами....
Нигде, если честно, не увидел упоминания о данном мероприятии....
Зато когда какой нибудь торегали приезжает - весь город заклеивают афишами....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17403
Re: Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой...
Отправлено: 29.10.22 - 11:34
Цитата:
Щас в моду входит - на видео извиняться, просто предупреждаю
vofkakst:
какой нибудь торегали
какой нибудь торегали
Щас в моду входит - на видео извиняться, просто предупреждаю
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18392
Re: Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой...
Отправлено: 29.10.22 - 12:11
Цитата:
патамушта.Цитата:
все казахи - певцы от рождения.
на тоях.
тои казахов-это седьмое чудо света.
хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют.
сейчас.
vofkakst:
Почему о всех мероприятиях мы узнаем постфактум
Почему о всех мероприятиях мы узнаем постфактум
патамушта.Цитата:
vofkakst:
какой нибудь
какой нибудь
все казахи - певцы от рождения.
на тоях.
тои казахов-это седьмое чудо света.
хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют.
сейчас.
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 12:51
Цитата:
Провокациями и клеветой на национальной почве не занимайся. За это предусмотрена соответствующая ответственность, даже если кого-то цитируешь.
alex_60:
тои казахов-это седьмое чудо света. хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют. сейчас.
тои казахов-это седьмое чудо света. хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют. сейчас.
Провокациями и клеветой на национальной почве не занимайся. За это предусмотрена соответствующая ответственность, даже если кого-то цитируешь.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 838
Re: Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой...
Отправлено: 29.10.22 - 12:52
Цитата:
Торегали за деньги приезжает, это коммерческий проект, а тут просто от души, наверное денег не хватило на афиши. а может где то в СМИ анонс и был, мы же не читаем и не смотрим, может по Алау или в КН, я когда в Россию езжу, иду в киоск Роспечати, беру бумажные газеты и с наслаждением вечером читаю, у нас этого практически нет, смотрим только сайты и то не все
vofkakst:
Зато когда какой нибудь торегали приезжает - весь город заклеивают афишами....
Зато когда какой нибудь торегали приезжает - весь город заклеивают афишами....
Торегали за деньги приезжает, это коммерческий проект, а тут просто от души, наверное денег не хватило на афиши. а может где то в СМИ анонс и был, мы же не читаем и не смотрим, может по Алау или в КН, я когда в Россию езжу, иду в киоск Роспечати, беру бумажные газеты и с наслаждением вечером читаю, у нас этого практически нет, смотрим только сайты и то не все
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19613
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 14:43
Молодцы немцы, много их еще тут, все пахари..
Как то товарища сблатовали его родные, мол в Германию айда, больше полугода не смог там..
Говорит там он раб.
Тут хозяин..
В Рудном коттедж, свое дело, мастерская двухэтажная..
Я кстати тоже гнал его туда, потом был крайне удивлен..
Как то товарища сблатовали его родные, мол в Германию айда, больше полугода не смог там..
Говорит там он раб.
Тут хозяин..
В Рудном коттедж, свое дело, мастерская двухэтажная..
Я кстати тоже гнал его туда, потом был крайне удивлен..
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 17:34
Цитата:
Это-в каком Казахстане на тоях (празднество) до гола раздеваются и на столах танцуют (выше отмечено в множественном числе), в Новом или в Старом?
alex_60:
все казахи - певцы от рождения. на тоях. тои казахов-это седьмое чудо света. хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют. сейчас.
все казахи - певцы от рождения. на тоях. тои казахов-это седьмое чудо света. хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют. сейчас.
Это-в каком Казахстане на тоях (празднество) до гола раздеваются и на столах танцуют (выше отмечено в множественном числе), в Новом или в Старом?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1028
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 21:13
Как то до сих пор не понял, почему на русском языке глинтвейн пишут и говорят, когда на немецком это глювайн (Glühwein) и да он (по немецки вино мужского рода) безалкогольным не бывает.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3369
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 31.10.22 - 00:17
Цитата:
Ну и пусть раздеваются и пусть танцуют голыми - кому какое до этого дело: - если есть возжможность и желание почему бы это не делать: - казахи в СВОЕЙ стране и в своей стране вольны делать то что хотят.
А по поводу немецкой культуры: - у нас в Чебендовке и Шункуркуле в 80 -90 годы прошлого века, были самые раскрепощённые и не стеснительные белокурые немецкие девушки и женщины.
[Исправлено: ACROS, 31.10.2022 - 00:18]
Kairat stayer:
до гола раздеваются
до гола раздеваются
Ну и пусть раздеваются и пусть танцуют голыми - кому какое до этого дело: - если есть возжможность и желание почему бы это не делать: - казахи в СВОЕЙ стране и в своей стране вольны делать то что хотят.
А по поводу немецкой культуры: - у нас в Чебендовке и Шункуркуле в 80 -90 годы прошлого века, были самые раскрепощённые и не стеснительные белокурые немецкие девушки и женщины.
[Исправлено: ACROS, 31.10.2022 - 00:18]
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