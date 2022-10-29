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≡ Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45396
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 10:48
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Перед входом в концертный зал ДК гостей встречали два стола с национальной немецкой кухней, литературой на немецком языке и книгами по истории немцев Казахстана. Организаторы провели для гостей и зрителей небольшую викторину на знание немецкой культуры и истории.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
486
Re: Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой...
Отправлено: 29.10.22 - 10:48
#1
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Почему о всех мероприятиях мы узнаем постфактум?
Нигде, если честно, не увидел упоминания о данном мероприятии....
Зато когда какой нибудь торегали приезжает - весь город заклеивают афишами....
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17403
Re: Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой...
Отправлено: 29.10.22 - 11:34
#2
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Цитата:
vofkakst:
какой нибудь торегали

Щас в моду входит - на видео извиняться, просто предупреждаю ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18392
Re: Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой...
Отправлено: 29.10.22 - 12:11
#3
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Цитата:
vofkakst:
Почему о всех мероприятиях мы узнаем постфактум


патамушта.Цитата:
vofkakst:
какой нибудь


все казахи - певцы от рождения.
на тоях.
тои казахов-это седьмое чудо света.
хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют.
сейчас.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 12:51
#4
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Цитата:
alex_60:
тои казахов-это седьмое чудо света. хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют. сейчас.


Провокациями и клеветой на национальной почве не занимайся. За это предусмотрена соответствующая ответственность, даже если кого-то цитируешь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
838
Re: Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой...
Отправлено: 29.10.22 - 12:52
#5
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Цитата:
vofkakst:
Зато когда какой нибудь торегали приезжает - весь город заклеивают афишами....

Торегали за деньги приезжает, это коммерческий проект, а тут просто от души, наверное денег не хватило на афиши. а может где то в СМИ анонс и был, мы же не читаем и не смотрим, может по Алау или в КН, я когда в Россию езжу, иду в киоск Роспечати, беру бумажные газеты и с наслаждением вечером читаю, у нас этого практически нет, смотрим только сайты и то не все
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19613
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 14:43
#6
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Молодцы немцы, много их еще тут, все пахари..
Как то товарища сблатовали его родные, мол в Германию айда, больше полугода не смог там..
Говорит там он раб.
Тут хозяин..
В Рудном коттедж, свое дело, мастерская двухэтажная..
Я кстати тоже гнал его туда, потом был крайне удивлен..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 17:34
#7
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Цитата:
alex_60:
все казахи - певцы от рождения. на тоях. тои казахов-это седьмое чудо света. хотя на видео и догола раздеваются и на столах танцуют. сейчас.


Это-в каком Казахстане на тоях (празднество) до гола раздеваются и на столах танцуют (выше отмечено в множественном числе), в Новом или в Старом?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1028
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 21:13
#8
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Как то до сих пор не понял, почему на русском языке глинтвейн пишут и говорят, когда на немецком это глювайн (Glühwein) и да он (по немецки вино мужского рода) безалкогольным не бывает. ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3369
Глинтвейн, кребли и полька – Как прошел фестиваль немецкой культуры в Костанае
Отправлено: 31.10.22 - 00:17
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
до гола раздеваются


Ну и пусть раздеваются и пусть танцуют голыми - кому какое до этого дело: - если есть возжможность и желание почему бы это не делать: - казахи в СВОЕЙ стране и в своей стране вольны делать то что хотят.

А по поводу немецкой культуры: - у нас в Чебендовке и Шункуркуле в 80 -90 годы прошлого века, были самые раскрепощённые и не стеснительные белокурые немецкие девушки и женщины.

[Исправлено: ACROS, 31.10.2022 - 00:18]
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