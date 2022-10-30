Re: Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?

Отправлено: - 22:17

Но была у моего города и другая слава. Рудный гордился своей культурой. Наши творческие коллективы считались лучшими в области, часто привозили международные и республиканские награды. Чаще всего это не суперпрофессиональные коллективы, а самодеятельность, инициированная конкретным человеком.

Даж не знаю как к вам обратится товарищь или господин Говоров.Ваша предыдущая статья как вы побывали на концерте Шуры и Лёвы,как мы знаем теперече что вы фанат этих ребят.И так как ребята отказываются выступать в своей стране едут в ближнее или дальнее зарубежье подзаработать не только они но другие как мы знаем певцы,музыканты,юмористы и.т.д..Может стоит пригласить Шуру и Лёву в Рудный не толькоже по столицам разезжать.Барабанщик может примерить костюм шахтёра или поводить карьерный грузовик,посетить ГОК посмореть производство окатыша.Вот при Союзе если вы помните выступала знаменитая группа Земляне во дворце даже имел честь присутствовать.Да кстати пели и играли в живую,тогда фанеры ещё не было.И автобусные рейсы были организованы из обл.центра туда и обратно.У вас перспективы огромные можете всю эту так скажем муз. тусовку приютить у себя конечно если они согласятся ,будете у себя дома восхищатся.Только когда они вам приедятся куда девать будете вот вопрос?