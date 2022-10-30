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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 200 из 201«1...198199200201»
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:20
#2986
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Цитата:
Don Julio:
Это то да! Но с ымя себя то не ровняй! Они кто? И ты!?


Вот, не нужно лещей кидать,
Один раз, уже вчера попался,
На такую уловку.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:27
#2987
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Цитата:
Don Julio:
А и если завтра с барского стола обломится в честь Дня взятия Бастилии, амнистия всём, получится, что ты седни зря напрягался и потел?


Если немножко, известную поговорку перефразировать: На Барина надейся, но сам не оплошай, лохом не стань.

Тем более, скоро зима-холода наступят,
не хотелось бы, как некоторые, оказаться на месте попрыгуньи стрекозы, которая лето красное и осень золотую пропела.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
838
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:29
#2988
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Цитата:
Don Julio:
Они кто? И ты!?

Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось, на всех хватает, не сомневаюсь и мне прилетит
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:31
#2989
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Цитата:
Don Julio:
ты седни зря напрягался и потел?


В этом бренном мире, ничего просто так не делается. Терпение и труд, в конечном результате, всё перетрут.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:38
#2990
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Цитата:
saba:
Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось, на всех хватает, не сомневаюсь и мне прилетит


По первой не прилетит, однако, толерантность срабатывает.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:41
#2991
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Давай-давай Бегун, ишо немного осталось, давай поднажми!
:lol:
Да, поцтавила тебя она, не будем к ночи говорить кто!
:lol:
Сёдни один скрип от движения московых извилин...

[Исправлено: Don Julio, 30.10.2022 - 20:43]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:44
#2992
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Цитата:
saba:
Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось

Его не приняла новая Родина, вот и льет желчь, что ему еще делать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:46
#2993
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Цитата:
Kairat stayer:
толерантность срабатывает.

Мы умнее.
Так было, когда мы их дедов спасали, которых Сталин выкинул из за неблагонадежности, мы добрее, выкормили их всех тут..
Мы по другому и не можем.
И этим надо гордиться..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:49
#2994
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Цитата:
111:
мы добрее, выкормили их всех тут..

Лично кого ты выкормил, чтоб не врать, как всегда?
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:53
#2995
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Здесь если говорить про кормление, то если только выкормил тараканов, в своей голове?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:54
#2996
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Цитата:
Don Julio:
Лично кого ты выкормил,

Это уже так сказать не твое дело..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:54
#2997
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Цитата:
Don Julio:
Давай-давай Бегун, ишо немного осталось, давай поднажми


Давно пересёк финишную линию.

Провокации не сработают, отдыхал бы старче в Альпах, нет нужно обязательно в колокола бить.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:57
#2998
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Цитата:
111:
Это уже так сказать не твое дело..

Хм, то есть на твоё заявление, что ты кого то выкормил, ты не можешь подтвердить? Ибо это, есть неправда!?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:58
#2999
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Цитата:
Kairat stayer:
Провокации не сработают,

Ну явно у него не срабатывают, носится с ветки на ветку, то про очередных геев, то в вопросах баламутит, набирает 30..
Думает что вме вокруг клевать будут на него и бегать за ним..
Пусть побегает немного..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 21:01
#3000
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Цитата:
111:
мы добрее, выкормили их всех тут..

Мы, это кто?
Мы, млекопитающие, человекоподобные?
Или кого конкретно имелось ввиду?
Или мы, хозяйва кухарок?
:lol:
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Страница 200 из 201«1...198199200201»
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