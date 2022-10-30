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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:20
Цитата:
Вот, не нужно лещей кидать,
Один раз, уже вчера попался,
На такую уловку.
Don Julio:
Это то да! Но с ымя себя то не ровняй! Они кто? И ты!?
Это то да! Но с ымя себя то не ровняй! Они кто? И ты!?
Вот, не нужно лещей кидать,
Один раз, уже вчера попался,
На такую уловку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:27
Цитата:
Если немножко, известную поговорку перефразировать: На Барина надейся, но сам не оплошай, лохом не стань.
Тем более, скоро зима-холода наступят,
не хотелось бы, как некоторые, оказаться на месте попрыгуньи стрекозы, которая лето красное и осень золотую пропела.
Don Julio:
А и если завтра с барского стола обломится в честь Дня взятия Бастилии, амнистия всём, получится, что ты седни зря напрягался и потел?
А и если завтра с барского стола обломится в честь Дня взятия Бастилии, амнистия всём, получится, что ты седни зря напрягался и потел?
Если немножко, известную поговорку перефразировать: На Барина надейся, но сам не оплошай, лохом не стань.
Тем более, скоро зима-холода наступят,
не хотелось бы, как некоторые, оказаться на месте попрыгуньи стрекозы, которая лето красное и осень золотую пропела.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 838
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:29
Цитата:
Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось, на всех хватает, не сомневаюсь и мне прилетит
Don Julio:
Они кто? И ты!?
Они кто? И ты!?
Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось, на всех хватает, не сомневаюсь и мне прилетит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:31
Цитата:
В этом бренном мире, ничего просто так не делается. Терпение и труд, в конечном результате, всё перетрут.
Don Julio:
ты седни зря напрягался и потел?
ты седни зря напрягался и потел?
В этом бренном мире, ничего просто так не делается. Терпение и труд, в конечном результате, всё перетрут.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:38
Цитата:
По первой не прилетит, однако, толерантность срабатывает.
saba:
Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось, на всех хватает, не сомневаюсь и мне прилетит
Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось, на всех хватает, не сомневаюсь и мне прилетит
По первой не прилетит, однако, толерантность срабатывает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:41
Давай-давай Бегун, ишо немного осталось, давай поднажми!
Да, поцтавила тебя она, не будем к ночи говорить кто!
Сёдни один скрип от движения московых извилин...
[Исправлено: Don Julio, 30.10.2022 - 20:43]
Да, поцтавила тебя она, не будем к ночи говорить кто!
Сёдни один скрип от движения московых извилин...
[Исправлено: Don Julio, 30.10.2022 - 20:43]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:44
Цитата:
Его не приняла новая Родина, вот и льет желчь, что ему еще делать..
saba:
Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось
Видимо печень хорошо работает, желчи сколько накопилось
Его не приняла новая Родина, вот и льет желчь, что ему еще делать..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:46
Цитата:
Мы умнее.
Так было, когда мы их дедов спасали, которых Сталин выкинул из за неблагонадежности, мы добрее, выкормили их всех тут..
Мы по другому и не можем.
И этим надо гордиться..
Kairat stayer:
толерантность срабатывает.
толерантность срабатывает.
Мы умнее.
Так было, когда мы их дедов спасали, которых Сталин выкинул из за неблагонадежности, мы добрее, выкормили их всех тут..
Мы по другому и не можем.
И этим надо гордиться..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
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- 1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:49
Цитата:
Лично кого ты выкормил, чтоб не врать, как всегда?
111:
мы добрее, выкормили их всех тут..
мы добрее, выкормили их всех тут..
Лично кого ты выкормил, чтоб не врать, как всегда?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
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- 1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:53
Здесь если говорить про кормление, то если только выкормил тараканов, в своей голове?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:54
Цитата:
Это уже так сказать не твое дело..
Don Julio:
Лично кого ты выкормил,
Лично кого ты выкормил,
Это уже так сказать не твое дело..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:54
Цитата:
Давно пересёк финишную линию.
Провокации не сработают, отдыхал бы старче в Альпах, нет нужно обязательно в колокола бить.
Don Julio:
Давай-давай Бегун, ишо немного осталось, давай поднажми
Давай-давай Бегун, ишо немного осталось, давай поднажми
Давно пересёк финишную линию.
Провокации не сработают, отдыхал бы старче в Альпах, нет нужно обязательно в колокола бить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:57
Цитата:
Хм, то есть на твоё заявление, что ты кого то выкормил, ты не можешь подтвердить? Ибо это, есть неправда!?
111:
Это уже так сказать не твое дело..
Это уже так сказать не твое дело..
Хм, то есть на твоё заявление, что ты кого то выкормил, ты не можешь подтвердить? Ибо это, есть неправда!?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 20:58
Цитата:
Ну явно у него не срабатывают, носится с ветки на ветку, то про очередных геев, то в вопросах баламутит, набирает 30..
Думает что вме вокруг клевать будут на него и бегать за ним..
Пусть побегает немного..
Kairat stayer:
Провокации не сработают,
Провокации не сработают,
Ну явно у него не срабатывают, носится с ветки на ветку, то про очередных геев, то в вопросах баламутит, набирает 30..
Думает что вме вокруг клевать будут на него и бегать за ним..
Пусть побегает немного..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.22 - 21:01
Цитата:
Мы, это кто?
Мы, млекопитающие, человекоподобные?
Или кого конкретно имелось ввиду?
Или мы, хозяйва кухарок?
111:
мы добрее, выкормили их всех тут..
мы добрее, выкормили их всех тут..
Мы, это кто?
Мы, млекопитающие, человекоподобные?
Или кого конкретно имелось ввиду?
Или мы, хозяйва кухарок?
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