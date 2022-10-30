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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 535 из 535«1...533534535
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 18:28
#8011
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Мариуполь после Освобождения
Осень 2022



Агенство Рейтерс..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 18:35
#8012
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В России закроют ютуб по требованию командира Зэков..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 18:40
#8013
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Ладно там..
Но почему у нас ярые Z-патриоты у нас ненавидят Ютуб, но тем не менее то песенки оттуда показывают, то убийства из за сахара..
Странно..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:00
#8014
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Цитата:
111:
В России закроют ютуб...


Продвинутые пользователи будут использовать платные vrn, с цель обхода блокировок, а простой народ ограничиться только доступной информацией.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:15
#8015
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Цитата:
111:
Ладно там.. Но почему у нас ярые Z-патриоты у нас ненавидят Ютуб...


Возможно, на ЮТУБЕ много правдивой информации о достигнутых успехах цивилизованным миром.

Хотя, представители цивилизованных стран, своё величие и превосходство не выпячивают, скромные же. Самое главное, никакого не пугают и не шантажируют, всякие кузькины матери, тоже ведь у них есть.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:24
#8016
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Цитата:
111:
Мариуполь после Освобождения Осень 2022


Скорее всего, тяжолые бои за Херсон будут, по крайней мере различные эксперты, так прогнозируют. После их окончания, такие же развалины останутся. В любом случае, война рано или поздно закончиться, придётся всё восстанавливать, в том числе и мирную жизнь граждан.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:29
#8017
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В ноябре текущего года, в формате большой 20 совещание пройдет. Одним из вопросов, на повестке дня будет рассмотрена сложившаяся ситуация в Украине. Посмотрим какие решения примут, для исполнения заинтересованными сторонами и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3520
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:34
#8018
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Совещания семёрки и очередного Рамштайна недавно прошли. По итогам которых, Украине оказывается существенная посильная помощь, отдельными странами. Но ещё много чего нужно, будем, как сторонние лица наблюдать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:35
#8019
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Неплохая карта от ИСВ..





[Исправлено: 111, 30.10.2022 - 19:38]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:36
#8020
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Цитата:
Kairat stayer:
Но ещё много чего нужно,

Помогают как то дозированно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:47
#8021
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Трасса Кременная Сватово обрезана?
Надо посмотреть на дипстейт..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:49
#8022
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Нет, пока дипстейт молчит.
Значит только огневой контроль..

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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1577
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 20:46
#8023
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Так и чо?
Будут ли доказательства что я назвал редактора геем?
:lol:
А, хозяйн кухарки в крокодиловом одеяле?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1577
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 20:48
#8024
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Наерно обиделся...
Когда обиженный он, за пивом бежит.
Примета верная...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19591
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 21:06
#8025
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На Байрактары разрабатывают ракеты воздух воздух, чтобы бороться с иранскими дронами, которые уничтожают мирное население Украины.

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