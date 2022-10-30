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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 18:28
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 18:35
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 18:40
Ладно там..
Но почему у нас ярые Z-патриоты у нас ненавидят Ютуб, но тем не менее то песенки оттуда показывают, то убийства из за сахара..
Странно..
Но почему у нас ярые Z-патриоты у нас ненавидят Ютуб, но тем не менее то песенки оттуда показывают, то убийства из за сахара..
Странно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:00
Цитата:
Продвинутые пользователи будут использовать платные vrn, с цель обхода блокировок, а простой народ ограничиться только доступной информацией.
111:
В России закроют ютуб...
В России закроют ютуб...
Продвинутые пользователи будут использовать платные vrn, с цель обхода блокировок, а простой народ ограничиться только доступной информацией.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:15
Цитата:
Возможно, на ЮТУБЕ много правдивой информации о достигнутых успехах цивилизованным миром.
Хотя, представители цивилизованных стран, своё величие и превосходство не выпячивают, скромные же. Самое главное, никакого не пугают и не шантажируют, всякие кузькины матери, тоже ведь у них есть.
111:
Ладно там.. Но почему у нас ярые Z-патриоты у нас ненавидят Ютуб...
Ладно там.. Но почему у нас ярые Z-патриоты у нас ненавидят Ютуб...
Возможно, на ЮТУБЕ много правдивой информации о достигнутых успехах цивилизованным миром.
Хотя, представители цивилизованных стран, своё величие и превосходство не выпячивают, скромные же. Самое главное, никакого не пугают и не шантажируют, всякие кузькины матери, тоже ведь у них есть.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:24
Цитата:
Скорее всего, тяжолые бои за Херсон будут, по крайней мере различные эксперты, так прогнозируют. После их окончания, такие же развалины останутся. В любом случае, война рано или поздно закончиться, придётся всё восстанавливать, в том числе и мирную жизнь граждан.
111:
Мариуполь после Освобождения Осень 2022
Мариуполь после Освобождения Осень 2022
Скорее всего, тяжолые бои за Херсон будут, по крайней мере различные эксперты, так прогнозируют. После их окончания, такие же развалины останутся. В любом случае, война рано или поздно закончиться, придётся всё восстанавливать, в том числе и мирную жизнь граждан.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:29
В ноябре текущего года, в формате большой 20 совещание пройдет. Одним из вопросов, на повестке дня будет рассмотрена сложившаяся ситуация в Украине. Посмотрим какие решения примут, для исполнения заинтересованными сторонами и.т.д.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:34
Совещания семёрки и очередного Рамштайна недавно прошли. По итогам которых, Украине оказывается существенная посильная помощь, отдельными странами. Но ещё много чего нужно, будем, как сторонние лица наблюдать.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:35
Неплохая карта от ИСВ..
[Исправлено: 111, 30.10.2022 - 19:38]
[Исправлено: 111, 30.10.2022 - 19:38]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:36
Цитата:
Помогают как то дозированно..
Kairat stayer:
Но ещё много чего нужно,
Но ещё много чего нужно,
Помогают как то дозированно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:47
Трасса Кременная Сватово обрезана?
Надо посмотреть на дипстейт..
Надо посмотреть на дипстейт..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 19:49
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1577
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 20:46
Так и чо?
Будут ли доказательства что я назвал редактора геем?
А, хозяйн кухарки в крокодиловом одеяле?
Будут ли доказательства что я назвал редактора геем?
А, хозяйн кухарки в крокодиловом одеяле?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1577
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 20:48
Наерно обиделся...
Когда обиженный он, за пивом бежит.
Примета верная...
Когда обиженный он, за пивом бежит.
Примета верная...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 21:06
На Байрактары разрабатывают ракеты воздух воздух, чтобы бороться с иранскими дронами, которые уничтожают мирное население Украины.
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