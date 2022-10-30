Отправлено: - 19:15

111:

Ладно там.. Но почему у нас ярые Z-патриоты у нас ненавидят Ютуб...

Цитата:Возможно, на ЮТУБЕ много правдивой информации о достигнутых успехах цивилизованным миром.Хотя, представители цивилизованных стран, своё величие и превосходство не выпячивают, скромные же. Самое главное, никакого не пугают и не шантажируют, всякие кузькины матери, тоже ведь у них есть.