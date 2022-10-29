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≡ Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45396
Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 12:39
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Паровоз, который в 1954 году привез в Костанай первых комсомольцев из Украины для освоения целинных земель, относится к памятникам местного значения. Недавно наш постоянный читатель заметил на нем ржавчину в нескольких местах, трещины и мелкие разрушения.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
837
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 12:39
#1
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Юджин респект, мне кажется даже без того на чьём балансе он стоит КТЖ ег не бросит
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8964
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 13:31
#2
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Ну и к чему такая спешка,пыль в глаза типа отреагировали?Зачем красить в зиму при отрицательных температурах?Кроме этого по технологии надо снять старую краску,только потом красить . Однако весь паровоз планируют покрасить за один день!
Такая покраска не будет держаться и через время опять придется всё переделывать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 14:05
#3
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Хех..
Так красят за свой счет обычные люди, а сам фотограф хоть как то надеюсь помогает?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
85
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 15:12
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Такая покраска не будет держаться и через время опять придется всё переделывать.

.....самое главное губки подкрасить,ну а если колготки дЫрЯвые это не страшно,весной ещё раз накрасят денег в бюджете достаточно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8830
Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 17:43
#5
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Я в детстве мечтал стать машинистом паровоза... считал, что это романтичная профессия. Наверное поэтому в городах, где был тянуло к памятнику "Паровоз"
Вот такие попадались в Астане, Челябинске, Тюмени



В Астане даже оказался самый ухоженный. Правда это фото 2014 года. Как он там сейчас выглядит?
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
371
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 18:04
#6
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Лишний раз убеждаюсь, что пользы от постов yudjin здесь больше, чем от деятельности вместе взятых главных инженеров, у которых этот паровоз стоит в 20 шагах от кабинета, неведомых никому Центров по охране памятников, ну и прочих, типа репортеров НГ, которые вспоминают о чем-то подобном и реагируют лишь тогда, когда их ткнут носом в очевидные факты. Последнее, наверное, из-за того, что все силы брошены на отслеживание сообщений в форуме и их чистке. Это же, главнее - правда, Гафуров?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
837
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 19:30
#7
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Цитата:
yudjin:
Я в детстве мечтал стать машинистом паровоза..

На детскую железную дорогу не ходил? У меня одноклассник, там всегда пропадал. потом всю жизнь проводником
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
399
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 30.10.22 - 11:22
#8
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солидарен с постом №6 под ником dvb. НГ предлагаю взять Юджина в штат и работа будет спориться и материалов много злободневных появятся
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11684
Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 30.10.22 - 11:29
#9
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Цитата:
рихард:
А че это только Юджина? Марика тоже надо в журналисты. Энергии много, девать некуда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 30.10.22 - 13:23
#10
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Цитата:
Vit:
Марика тоже надо в журналисты.

Я бы не долго думая сфотографировал бы весь земной шар..
Ну и возмутился бы некачественной работой, отсутствием дорог, строительством и тд..
Прислушались бы?
Разумеется..
И дороги строили бы, как строят и стройки будут вести как вели и даже красить и мыть паровозы..
Элементарно завтра пойду к акимату, сфотаю мусор там из двух листиков, и выкладу в СМИ..
Как думаете, на следующий день, где собственно подметают всегда, эти листики будут лежать?
Ровно тоже самое и с дорогами, стройками, и тд..
Фотать можно говорю сразу, весь земной шар и не ошибешься..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8830
Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 30.10.22 - 15:49
#11
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Цитата:
saba:
На детскую железную дорогу не ходил?

Был несколько раз только в качестве пассажира. А старший брат занимался там в кружке, корочка даже была "помощник машиниста"... пока всё там не накрылось медным тазом.
Вот интересно, в том же Челябинске в гагаринском парке детская железная дорога сохранилась, работает, ездят по лесу. А тут, все разворовали, закрыли, продали...
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