Паровоз, который в 1954 году привез в Костанай первых комсомольцев из Украины для освоения целинных земель, относится к памятникам местного значения. Недавно наш постоянный читатель заметил на нем ржавчину в нескольких местах, трещины и мелкие разрушения. Читать новость
Ну и к чему такая спешка,пыль в глаза типа отреагировали?Зачем красить в зиму при отрицательных температурах?Кроме этого по технологии надо снять старую краску,только потом красить . Однако весь паровоз планируют покрасить за один день! Такая покраска не будет держаться и через время опять придется всё переделывать.
Я в детстве мечтал стать машинистом паровоза... считал, что это романтичная профессия. Наверное поэтому в городах, где был тянуло к памятнику "Паровоз" Вот такие попадались в Астане, Челябинске, Тюмени В Астане даже оказался самый ухоженный. Правда это фото 2014 года. Как он там сейчас выглядит?
Лишний раз убеждаюсь, что пользы от постов yudjin здесь больше, чем от деятельности вместе взятых главных инженеров, у которых этот паровоз стоит в 20 шагах от кабинета, неведомых никому Центров по охране памятников, ну и прочих, типа репортеров НГ, которые вспоминают о чем-то подобном и реагируют лишь тогда, когда их ткнут носом в очевидные факты. Последнее, наверное, из-за того, что все силы брошены на отслеживание сообщений в форуме и их чистке. Это же, главнее - правда, Гафуров?
Я бы не долго думая сфотографировал бы весь земной шар.. Ну и возмутился бы некачественной работой, отсутствием дорог, строительством и тд.. Прислушались бы? Разумеется.. И дороги строили бы, как строят и стройки будут вести как вели и даже красить и мыть паровозы.. Элементарно завтра пойду к акимату, сфотаю мусор там из двух листиков, и выкладу в СМИ.. Как думаете, на следующий день, где собственно подметают всегда, эти листики будут лежать? Ровно тоже самое и с дорогами, стройками, и тд.. Фотать можно говорю сразу, весь земной шар и не ошибешься..
Был несколько раз только в качестве пассажира. А старший брат занимался там в кружке, корочка даже была "помощник машиниста"... пока всё там не накрылось медным тазом. Вот интересно, в том же Челябинске в гагаринском парке детская железная дорога сохранилась, работает, ездят по лесу. А тут, все разворовали, закрыли, продали...
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