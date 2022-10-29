Отправлено: - 15:12

Добринцофф:

Такая покраска не будет держаться и через время опять придется всё переделывать.

Цитата:.....самое главное губки подкрасить,ну а если колготки дЫрЯвые это не страшно,весной ещё раз накрасят денег в бюджете достаточно.