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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 534 из 534«1...532533534
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 14:43
#7996
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Леонардо ди каприо и Моника Белуччи на ужине.. 1995.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 14:46
#7997
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Квентин Тарантино, на могиле Пастернака 2004.

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 14:48
#7998
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Квентин..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 15:04
#7999
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Празднование Хелоуина в Костанае в американском уголке



Празднование Хэллоуина проходит в американском уголке в ОУНБ им. Толстого в Костанае. Около 40 молодых ребят пришли на мероприятие в тематических костюмах в образе героев фильмов ужасов и компьютерных игр в жанре хоррор. Они знакомились друг с другом на английском языке, проходили квест и отвечали на вопросы по теме Хэллоуина во время викторины которую вела гостья из Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) - Анежка Бойл.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 15:21
#8000
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Дети побрили налысо на Хелоуин Роберта Дауни младшего..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 15:22
#8001
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 15:27
#8002
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Италия передала Украине Сау М109Л, от 20ти штук.
Хорошо себя зарекомендовали так сказать..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 15:35
#8003
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Возмущенные комментарии к статье в НГ в телеграмм канале..



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