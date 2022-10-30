Отправлено: - 15:04

Празднование Хелоуина в Костанае в американском уголкеПразднование Хэллоуина проходит в американском уголке в ОУНБ им. Толстого в Костанае. Около 40 молодых ребят пришли на мероприятие в тематических костюмах в образе героев фильмов ужасов и компьютерных игр в жанре хоррор. Они знакомились друг с другом на английском языке, проходили квест и отвечали на вопросы по теме Хэллоуина во время викторины которую вела гостья из Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) - Анежка Бойл.