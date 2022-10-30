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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 32 из 33«1...30313233»
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 12:20
#466
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Раз калории, два калории, будет сила.
Не пойти ли, мне пообедать.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1028
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 12:21
#467
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Цитата:
111:
модет и есть в этом смысл.. На старости лет то..

да модет и есть! :lol: Цитата:
Kairat stayer:
римфоплетом

вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось. :lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 12:26
#468
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Цитата:
Эл-починно:
вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось.


Я только тренируюсь, пробую,
не каждый может стать хорошим римфоплетом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19574
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 13:49
#469
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1564
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:15
#470
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Цитата:
Kairat stayer:
Раз калории, два калории, будет сила. Не пойти ли, мне пообедать.

Раз коммент, два комент, будет 30!
:lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:35
#471
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Всё перемелется и наладится,
"Грамотеям", следует думать головой.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:41
#472
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Цитата:
Эл-починно:
вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось.


Так и думал, что товарищи из-за три девять земель не поймут. Поясняю, специально для иностранцев, если слово грамотей я написал без кавычек-это положительно. Если взял в кавычки, тогда грамотей наоборот, значить по простому малограмотный и т.д.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25502
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:45
#473
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Цитата:
Kairat stayer:
Так и думал, что товарищи из-за три девять земель не поймут.

Он имел ввиду, слово римфоплёт... :-o

[Исправлено: drakon, 30.10.2022 - 14:47]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:46
#474
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"Грамотеям", всяким разъясняю я,
что не решаемых задач-не бывает.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1028
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:46
#475
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Цитата:
Kairat stayer:
если слово грамотей я написал без кавычек-это положительно

Ну я так без ковычек написал вроде, что опять не так? :lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:53
#476
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Цитата:
drakon:
Он имел ввиду, слово рифмоплёт...


Это, я понял, что он за слово римфоплет говорит, ответил ему выше. Хотя, это не особо новое слово, и означает, то что не очень хороший сочинитель стихов.

Ещё выше отмечал, мол Пушкиным не станешь в этой ветке, но типа сносным римфоплетом можно стать.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:57
#477
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Цитата:
Эл-починно:
Ну я так без ковычек написал вроде, что опять не так?


Всё так, верно! 5 баллов из 5, настоящий грамотей, без кавычек.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1028
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:57
#478
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Цитата:
Kairat stayer:
Это, я понял, что он за слово римфоплет

Не я, а вы. :lol: Потому я и посчитал его "новым", так как если это вообще правильно, то рифмаплёт :lol: От слова рифма. ;-)
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 15:11
#479
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Цитата:
Эл-починно:
Не я, а вы. Потому я и посчитал его "новым", так как если это вообще правильно, то рифмаплёт От слова рифма.


Я на выезде, не за компьютером, с телефона пишу, буква е есть, а вот сверху с двумя чёрточками нет. Телефон сам думает, хочет делает замену, не хочет не делает.

Римфоплет, он пишет, так как пишет, эклектика же.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3505
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 15:30
#480
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До чего дошел прогресс,
думает телефон, а не человек.
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Страница 32 из 33«1...30313233»
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