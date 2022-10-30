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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 12:20
Раз калории, два калории, будет сила.
Не пойти ли, мне пообедать.
Не пойти ли, мне пообедать.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 12:21
Цитата:
да модет и есть! Цитата:
вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось.
111:
модет и есть в этом смысл.. На старости лет то..
модет и есть в этом смысл.. На старости лет то..
да модет и есть! Цитата:
Kairat stayer:
римфоплетом
римфоплетом
вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 12:26
Цитата:
Я только тренируюсь, пробую,
не каждый может стать хорошим римфоплетом.
Эл-починно:
вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось.
вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось.
Я только тренируюсь, пробую,
не каждый может стать хорошим римфоплетом.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19574
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 13:49
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1564
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:15
Цитата:
Раз коммент, два комент, будет 30!
Kairat stayer:
Раз калории, два калории, будет сила. Не пойти ли, мне пообедать.
Раз калории, два калории, будет сила. Не пойти ли, мне пообедать.
Раз коммент, два комент, будет 30!
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:35
Всё перемелется и наладится,
"Грамотеям", следует думать головой.
"Грамотеям", следует думать головой.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:41
Цитата:
Так и думал, что товарищи из-за три девять земель не поймут. Поясняю, специально для иностранцев, если слово грамотей я написал без кавычек-это положительно. Если взял в кавычки, тогда грамотей наоборот, значить по простому малограмотный и т.д.
Эл-починно:
вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось.
вот уже ещё одно новое словечко от грамотеев образовалось.
Так и думал, что товарищи из-за три девять земель не поймут. Поясняю, специально для иностранцев, если слово грамотей я написал без кавычек-это положительно. Если взял в кавычки, тогда грамотей наоборот, значить по простому малограмотный и т.д.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25502
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:45
Цитата:
Он имел ввиду, слово римфоплёт...
[Исправлено: drakon, 30.10.2022 - 14:47]
Kairat stayer:
Так и думал, что товарищи из-за три девять земель не поймут.
Так и думал, что товарищи из-за три девять земель не поймут.
Он имел ввиду, слово римфоплёт...
[Исправлено: drakon, 30.10.2022 - 14:47]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:46
"Грамотеям", всяким разъясняю я,
что не решаемых задач-не бывает.
что не решаемых задач-не бывает.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:46
Цитата:
Ну я так без ковычек написал вроде, что опять не так?
Kairat stayer:
если слово грамотей я написал без кавычек-это положительно
если слово грамотей я написал без кавычек-это положительно
Ну я так без ковычек написал вроде, что опять не так?
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:53
Цитата:
Это, я понял, что он за слово римфоплет говорит, ответил ему выше. Хотя, это не особо новое слово, и означает, то что не очень хороший сочинитель стихов.
Ещё выше отмечал, мол Пушкиным не станешь в этой ветке, но типа сносным римфоплетом можно стать.
drakon:
Он имел ввиду, слово рифмоплёт...
Он имел ввиду, слово рифмоплёт...
Это, я понял, что он за слово римфоплет говорит, ответил ему выше. Хотя, это не особо новое слово, и означает, то что не очень хороший сочинитель стихов.
Ещё выше отмечал, мол Пушкиным не станешь в этой ветке, но типа сносным римфоплетом можно стать.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:57
Цитата:
Всё так, верно! 5 баллов из 5, настоящий грамотей, без кавычек.
Эл-починно:
Ну я так без ковычек написал вроде, что опять не так?
Ну я так без ковычек написал вроде, что опять не так?
Всё так, верно! 5 баллов из 5, настоящий грамотей, без кавычек.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 14:57
Цитата:
Не я, а вы. Потому я и посчитал его "новым", так как если это вообще правильно, то рифмаплёт От слова рифма.
Kairat stayer:
Это, я понял, что он за слово римфоплет
Это, я понял, что он за слово римфоплет
Не я, а вы. Потому я и посчитал его "новым", так как если это вообще правильно, то рифмаплёт От слова рифма.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 15:11
Цитата:
Я на выезде, не за компьютером, с телефона пишу, буква е есть, а вот сверху с двумя чёрточками нет. Телефон сам думает, хочет делает замену, не хочет не делает.
Римфоплет, он пишет, так как пишет, эклектика же.
Эл-починно:
Не я, а вы. Потому я и посчитал его "новым", так как если это вообще правильно, то рифмаплёт От слова рифма.
Не я, а вы. Потому я и посчитал его "новым", так как если это вообще правильно, то рифмаплёт От слова рифма.
Я на выезде, не за компьютером, с телефона пишу, буква е есть, а вот сверху с двумя чёрточками нет. Телефон сам думает, хочет делает замену, не хочет не делает.
Римфоплет, он пишет, так как пишет, эклектика же.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.22 - 15:30
До чего дошел прогресс,
думает телефон, а не человек.
думает телефон, а не человек.
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