Отправлено: - 12:28

Часто я ловил себя на мысли, что мой родной город имеет неофициальный статус криминальной столицы региона.

То весь город шокирован изнасилованием и убийством семилетней Виктории Гани, то начальник департамента полиции на отчетной встрече рассказывает про рудничанина, который расчленил пенсионерку-инвалида и ее внучку, а после готовился спустить их на дно Тобола.

Цитата:Насколько помню житикара является самым преступным городом в области по количеству преступлений на душу населенияЦитата:А этот как раз таки показывает не количественность преступлений а зверское качествоЕсли в житикаре в основном кражи и дракиТо рудный берет громкостьюДва Депрессивных моногорода с большими горными предприятиями где населению заняться толком нечем кроме как деградировать и спиватьсяВопрос не сколько в развитии культуры а в том чтобы бюджет оставался в городе, ведь если посудить у нас в области получилась абсолютно та же ситуация что в целом по странеВсе регионы пашут только на Астану и Алмату которые сами в экономическом плане ничего из себя не представляютТакже и у нас огромное "ССГПО" и огромные "Костанайские минералы" работают только ради того чтобы в Костанае построили очередной ледовый дворец и обновили дороги а Костанай сам по себе это что? Это город перекупщиков,сам город ничего не производит толком и в бюджете области является только паразитным выгодополучателем за счёт депрессивных промышленных районовИрония судьбы, от всёго советского у нас сейчас отказываются но от главной советской проблемы централизованности налогооблажения И бюджетного планирования не отказались и получается парадоксВ районах где качают нефть живет самое бедное население которое вынуждено уезжать в центр куда поступают все бабки от нефтиИ когда в этих районах закончатся специалисты придется туда отправлять работников вахтовым методом которым придется платить в два раза больше чем платили тем же местным!Но социальную инфраструктуру и досуг никто развивать так и не собирается,зачем? В центре же все люди,там и построим новый молодежный центр и ледовый дворец а в рудном пусть работают и не возмущаются что в городе заняться нечем! Не их ума дело.Отсюда и криминал и зверские убийства.Экономика в первую очередь а потом культура